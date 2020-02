Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatroları bünyesinde drama eğitimi alan çocuklar, hayata farklı bakıyor. Drama eğitimi ile hem iletişimleri güçlenen hem de olaylara bakış açıları zenginleşen çocuklar, kursta öğrendiklerini mayıs ayında bir gösteriyle sergileyecekler.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatroya meraklı çocuklara drama eğitimi vermeye devam ediyor. Çocukların iletişimi kuvvetlendiren ve olaylara bakış açısını zenginleştiren drama kursundan hem çocuklar hem de veliler memnun.



Çocuklar drama eğitimi ile utangaçlık duygularını yeniyor

Büyükşehir Belediyesinde, drama kurs kayıtları her yıl sadece Ekim ayı içerisinde yapılıyor. Drama kursunda eğitim alan çocuklar, ilk başta bu kursa gelmek istemediklerini, ancak kursa geldikçe sevmeye başladıklarını, üzerlerindeki utangaçlığı attıklarını ve kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini belirtti.

Mersin merkezde ve Tarsus’ta verilen eğitimden memnun olduklarını belirten veliler ise Büyükşehir Belediyesinin bu imkanından çocuklarının azami ölçüde yararlandıklarını ifade ederek, dışarıda para vererek alınacak bir eğitimi, ücretsiz olarak aldırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Çocuklar, mayıs ayında oyunlarını sergileyecekler

Her pazar Nevit Kodallı Salonunda verilen eğitimle çocuklara bir konu ve bir amaç, oyun oynayarak öğretiliyor. Drama kursu eğitimi ile ilgili bilgi veren Şehir Tiyatroları oyuncularından Özgür Ahmet Gönenler, kursun ekim ayından bu yana devam ettiğini ve haziran ayında sona ereceğini söyledi. Gönenler, “Drama eğitimine katılan çocuklarımız, bir yıllık eğitim süresince birbirleriyle etkileşim ve iletişime daha kolay bir şekilde geçmeyi öğreniyorlar. İkinci dönemde ise oyun çalışmalarına başlayacağız ve mayıs ayının son haftasında da gösterimizi yapacağız” dedi.



“Drama eğitimi olaylara bakış açısını zenginleştiriyor”

Her yıl yeni öğrencilerle yollarına devam edeceklerini kaydeden Gönenler, drama kursu eğitimlerine 911, 1113 ve 1417 yaş arası çocukların katıldığını ifade etti. Drama kursunda çocuklar arasında bir seçme yapmadıklarını ve kaydolan her öğrenciyi eğitime aldıklarını belirten Gönenler, “Öğrencilerimizin çoğunluğu, bu eğitimi ilk kez alıyor. Bir yıllık eğitimden sonra öğrencilerimize, bu eğitimi aldıklarına dair katılım belgesi veriyoruz. Bu işi profesyonel olarak devam ettirmek isteyenlere, gerek tiyatromuzun altyapısında gerekse de özel tiyatrolara yönlendirerek yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Verilen eğitim sayesinde çocukların hem bir araya gelip hoşça vakit geçirdiklerine hem de bazı şeyleri oyun oynayarak öğrendiklerine dikkat çeken Gönenler, “Çocuklar, hayatta karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri olayları burada canlandırarak ve oyun içinde öğreniyorlar. Sonrasında ise olayla ilgili değişik fikirler önererek, olaylara bakış açılarını zenginleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

