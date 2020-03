Virüslere karşı 'antioksidan' kalkanı Diyetisyen Meltem Gök: "Soğan, sarımsak, elma sirkesi, zerdeçal, karabiber, pul biber gibi gıdaları yemeklerimize ilave ederek bağışıklığınızı destekeleyebilirsiniz"

VM Medical Park Mersin Hastanesi Diyetisyeni Meltem Gök, bağışıklık siteminin en önemli ayağının sağlıklı beslenme olduğunu vurgulayarak, "Bağışıklığımızı güçlendirmek için et, süt, tahıl, sebze ve meyve gruplarını günlük diyetimize yeteri kadar eklememiz gerekir. Ayrıca antioksidan kaynağı soğan, sarımsak, elma sirkesi, zerdeçal, karabiber, pul biber gibi gıdaları yemeklerinize ilave ederek de bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz” dedi.

Bağışıklığı kuvvetlendirmek için nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Diyetisyen Meltem Gök, şeker, beyaz un ve makarna gibi gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesinin bağışıklık hücrelerinin etkinliğini azalttığını söyledi. Beyaz un ve şekerden yapılan tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirten Gök, "Kaliteli protein kaynakları savunma mekanizmamızın yapıtaşıdır. Her gün yumurta, et, balık, peynir, süt, yoğurt, baklagiller gibi protein kaynaklarını tüketmeye özen gösterin. C vitamini iyi bir enfeksiyon savardır. Bağışıklığı korumak için her gün ortalama 100 miligram civarında C vitamini almalıyız. Bu da ortalama iki orta büyüklükte meyve demektir. Vitamin kaybını önlemek için meyveleri metal bıçakla dilimleyin, kesip uzun süre bekletmeyin ve suyunu sıkmak yerine iyice yıkadıktan sonra elinizle yiyin” dedi.

Antioksidan kaynağı besinlere de sofrada yer açılması önerisinde bulunan Gök, “Soğan, sarımsak, elma sirkesi, zerdeçal, karabiber, pul biber gibi gıdaları yemeklerinize ilave ederek, adaçayı, ekinezya, yeşil çay, papatya çayı gibi bitki çaylarını gün içinde tüketerek bağışıklığınızı destekleyin” şeklinde konuştu.

Selenyumun zararlı mikroorganizmalarla savaşarak hücreleri koruduğuna dikkat çeken Gök, tüm deniz ürünleri, mantar, ton balığı, tam tahıllar, sarımsak, soğan ve yumurtanın selenyumun en iyi kaynakları olduğunu söyledi. Çinko ve omega 3’ün bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahip olduğunu belirten Gök, “Çinko hindi eti, kuru baklagiller, fındık, ceviz, bademde, omega 3 ise balık, keten tohumu, avokado ve semizotunda bolca bulunur. Fermente turşular, ev yoğurdu, elma sirkesi gibi doğal probiyotikleri sofranızdan eksik etmeyin" diye konuştu.

Son olarak vücut için hayati ihtiyaçlardan birinin su tüketimi olduğunu belirten Gök, suyun vücutta toksin atımını hızlandırdığını ifade ederek, gerektiği kadar su içmeyi unutmamak gerektiği uyarısında bulundu.

