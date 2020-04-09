Silifke'de kaçak tütün operasyonu

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 66 kilogram kaçak tütün ve 173 karton kaçak sigara ele geçirildi.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çatak Mahallesi´nde şüpheli bir aracı durdu. Araçta yapılan aramada, 66 kilogram kıyılmış tütün ile 173 karton kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konuldu. Sürücü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR<br>2020-04-09 18:25:02<br>

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