Yanan otomobildeki sürücü ölümden döndü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen araç yangınında şoför ölümden döndü.

Olay, ilçeye bağlı Takbaş mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Koç idaresindeki 33 NSK 24 plakalı otomobil, motor kısmından birden alev aldı.

Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilinden inerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

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