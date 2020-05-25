Mersin'de 'Online Kariyer Günü' etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, okulların tatil olduğu korona virüs salgını sürecinde de üniversitelileri yalnız bırakmayarak 'Online Kariyer Günü' etkinliği gerçekleştirdi.

'Dijital çağda kariyer fırsatları' mottosu ile gerçekleştirilen etkinlikte, 'Kariyer merkezi ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri, 'TeknolojiCovid19 ve iş hayatı, değişen yetkinlikler', 'Yeni nesil iş arama kanalları, online iş başvurusuonline mülakat', 'Öğrenci yetiştirme programları', 'Kurumsal iş hayatına ilk adım ve hatalar' konu başlıklarında bilgi alışverişi yapılırken, etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ve Mersin Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, etkinliğin moderatörlüğünü yürütürken, bazı firmaların temsilcileri konuşmacı olarak katılım sağladı.

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