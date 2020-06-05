Tarsus'ta koruluğa fidan dikildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde oluşturulan koruluğa fidan dikildi.

Tarsus Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskiömerli Mahallesi'nde bulunan park yenilenip işlevsel hale getirilirken, daha şık ve modern bir görünüme dönüştürüldü. Parktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Dünya Çevre Günü nedeniyle çocuklarla bir araya geldi. Bozdoğan, minik yüreklere küresel ısınmaya karşı mücadelede yeşil alanların önemini anlatıp, onları doğa dostu olmaya davet etti. Bozdoğan, "Çevreye karşı hepimizin, sadece sizlerin değil daha fazla büyüklerin, sizler için hassas davranması gerekiyor. Çünkü günümüzün en önemli sorunlarından birisi küresel ısınma ve iklim değişikliği. Bunlar hepimizi ilgilendiriyor. Önemli bir pandemi geçirdik. Doğanın ne kadar önemli olduğunu, bizden başka canlıların da yaşam haklarının ne kadar önemli olduğunu anladık. Etrafımıza baktığımız zaman sanayinin getirdiği bu artıklar, naylonlar, spreyler, suni gübreler bunların hepsinin ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Bizim en büyük amacımız yaşadığımız bu kentin yemyeşil bir kent olması. Küresel ısınmayı önlemek için de elimizdeki en önemli öge, karbonu mutlak suretle depolamak için yeşil alanları daha fazla arttırmamız gerekmektedir. Yeşil alanlar ne kadar çok artarsa, hepimiz nefes alır hale geliriz. Özellikle de küresel ısınmada çok iyi bir yol kat etmiş oluruz" dedi.

Çocuklara çeşitli hediyeler ve evlerinin bahçelerine dikmeleri için fidan armağan eden Başkan Bozdoğan, Dünya Çevre Günü nedeniyle planlanan etkinlikler kapsamında, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan koruluğa fidan dikip kendi elleriyle can suyu verdi.

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