Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı

DHA

Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesindeki kamp alanında, park halinde bulunan araçtan camını kırarak değerli eşyaları çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Daha önceden de 10 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  <br>Atakent Mahallesi'ndeki kamp alanında, park halinde bulunan bir aracın sol arka camı kırılarak, 3 cüzdan, 450 lira, 9 kredi kartı, 1 cep telefonu, 1 güneş gözlüğü ve 15 fişek bulunan şarjör çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin kullandığı otomobilin, 10 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan şüpheliye ait olduğu belirlendi.<br>Adı açıklanmayan şüpheli, otomobiliyle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hırsızlığı kardeşi ve 2 kuzeniyle birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheli, sorgusunda, Erdemli ilçesindeki bir otomobili de kendilerinin soyduğunu söyledi<br>Şüpheliyle birlikte ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>Jandarma, hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN<br>2020-07-01 16:01:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada Görüntüde, kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş tabancalarını ateşleyerek karşılık veriyor
YEREL HABERLER Lokantadaki silahlı saldırı kamerada Görüntüde, ...
Anamur’da ilk korona vakası görüldü
YEREL HABERLER Anamur’da ilk korona vakası görüldü
Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik ...
AHBİB ihracatta İsrail’e odaklandı İnternet ortamında online yapılan etkinlikte AHBİB üyeleri, İsrail’in en büyük süpermarket zincirlerinden Rami Levy’nin sektör taleplerini değerlendirdi AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan: "Amacımız, geçen yıldan gelen kayıplarımızı hızlıca telafi edip, ihracat rakamlarımızı yukarılara çıkarmaktır"
YEREL HABERLER AHBİB ihracatta İsrail’e odaklandı İnternet ortamında ...
Akduman: “2020’de yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız”
YEREL HABERLER Akduman: “2020’de yerel orman köylülerimize 34 milyon ...
Rosatom, Macaristan’da yeni NGS üniteleri inşa edecek Paks-2 NGS’nin inşaat lisansı için gerekli tüm belgeler Macar Atom Enerjisi Kurumuna sunuldu
YEREL HABERLER Rosatom, Macaristan’da yeni NGS üniteleri inşa ...
Gültak: “Akdeniz değişiyor, değişmeye devam edecek”
YEREL HABERLER Gültak: “Akdeniz değişiyor, değişmeye devam edecek”
Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Hizmeti devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Hizmeti devam ...
Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 150 kilometre otomatik sulama sistemi döşeyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 150 kilometre otomatik ...
Akkuyu´da iç kaplama montajı tamamlandı
YEREL HABERLER Akkuyu´da iç kaplama montajı tamamlandı
Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının iç kaplama montajı tamamlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının ...
Mersin’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sade bir ...
Başkan Gültak: “TOKİ, çok kısa zamanda vatandaşlarımızla pazarlık masasına oturacak” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Barış ve Bahçe mahallelerinde hayata geçirmeyi planladıkları kentsel dönüşüm projesinde, istenen bedellerde vatandaşın lehine yüzde 50 indirim sağladıklarını belirterek, bu kez bir anlaşma olacağına inandığını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak: “TOKİ, çok kısa zamanda ...
Sağlık çalışanlarına grafitili teşekkür
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına grafitili teşekkür
Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan ...
Bakan Berat Albayrak'a hakaret eden şüpheli Mersin’de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bakan Berat Albayrak'a hakaret eden şüpheli Mersin’de ...
Erdemli'de koronavirüs tedbirleri, temsili düğünle anlatıldı
YEREL HABERLER Erdemli'de koronavirüs tedbirleri, temsili düğünle ...
11 yaşındaki Buse skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Buse skolyoz ameliyatıyla sağlığına ...
Seçer, Tarsus OSB'deki incelemelere katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yatırımcıyı baş tacı olarak görüyoruz"
YEREL HABERLER Seçer, Tarsus OSB'deki incelemelere katıldı Mersin ...
Mersin'de çocuklar eğlenerek yabancı dil öğreniyor
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar eğlenerek yabancı dil öğreniyor
Bu da temsili kontrollü düğün Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından yeni normalleşme sürecinde düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
YEREL HABERLER Bu da temsili kontrollü düğün Mersin'in Erdemli İlçe ...
11 yaşındaki Buse, skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Buse, skolyoz ameliyatıyla sağlığına ...
Çocuklar, online yabancı dil eğitiminde eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar, online yabancı dil eğitiminde eğlenerek ...
Anamur’a OSB kurulacak
YEREL HABERLER Anamur’a OSB kurulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X