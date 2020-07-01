Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede (2)

'Anneannem ve ben'

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<br>TUTUKLANDI<br>Dördüncü kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan E.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN<br>2020-07-01 20:14:40<br>

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