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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ön kayıtları başladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, maddi durumu elverişli olmayan öğrencileri ücretsiz üniversiteye hazırladığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde ön kayıtların başladığı bildirildi. Kayıtların 9 Ağustos'a kadar süreceği belirtilirken, başvuruların bu yıl salgın nedeniyle online yapıldığı, öğrenci seçiminin de elektronik ortamda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ön kayıtları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, maddi durumu elverişli olmayan öğrencileri ücretsiz üniversiteye hazırladığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde ön kayıtların başladığı bildirildi. Kayıtların 9 Ağustos’a kadar süreceği belirtilirken, başvuruların bu yıl salgın nedeniyle online yapıldığı, öğrenci seçiminin de elektronik ortamda gerçekleştirildiği kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde yeni dönem kurs kayıtları alınmaya başladı. Bu yılki kayıtlar, korona virüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan “www.mersin.bel.tr” üzerinden alınıyor. Yüzde 50 başarı, yüzde 50 de ailenin sosyoekonomik düzeyi gözetilerek alınan başvurular, 9 Ağustos’ta sona erecek.

Öğrenci seçimi bilgisayar destekli bir şekilde, objektif olarak yapılıyor
Kurs merkezlerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, internet adresinden ön kayıt formuna ulaşıp, formdaki bilgileri doldurarak kayıt işlemini gerçekleştirebiliyor. Şeffaf ve adil bir seçim yapmak adına öğrenci seçme işlemlerini bilgisayar destekli bir yazılım ile gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını objektif bir şekilde sürdürüyor. Kurslara alımı yapılacak öğrenciler belirlenirken, sisteme girilen bilgiler sıralanıyor ve seçmeler elektronik ortamda yapılıyor.

Bozyazı’da açılacak kurs merkezi ile sayı 9’a çıkacak
Kurs merkezlerine bu yıl Bozyazı’yı da eklemek için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi sayısı böylece 9’a ulaşacak. Geçen yıl 8 ilçede gerçekleştirilen çalışma kapsamında toplam 4 bin 376 öğrenci üniversiteye ücretsiz hazırlanırken, Bozyazı’ya da açılacak kurs merkezi sayesinde binlerce öğrenci kurs merkezlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Yenice LGS hazırlık kursunun da hazırlıkları devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de söz verdiği ve Türkiye’nin ilk ücretsiz Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık kursu olacak olan Yenice’deki merkezin de eğitimöğretim durumuna hazır olabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

“Hem öğrencimizin başarısını hem de sosyoekonomik düzeyini önemsiyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde eğitim çalışmalarına çok büyük bir önem verdiklerini belirterek, “Sınavlarla ilgili sonuçları yakın bir zamanda alacağız. Umuyoruz ki, güzel sonuçlar alacağız. Bir taraftan LGS ile ilgili hazırlığımız söz konusu. Eğitim alanı ile ilgili daha fazla çalışmalarımız yakın bir zamanda tekrar gündeme gelecek. Bunların şu anda altyapı hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.
Kurs merkezlerinde verilen eğitimlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Gökayaz, “Bizim burada bir takım kriterlerimiz var. Başvuru formunda zaten öğrencilerimiz de velilerimiz de bunu görecekler. Burada hem öğrencimizin başarısını hem de sosyoekonomik düzeyini önemsiyoruz. Bu anlamda bir yazılım gerçekleştirdik. Geçen sene de bunun uygulaması yapmıştık. Bu sene de bu uygulamayı yapacağız. Bu yazılıma göre, sosyoekonomik düzey açısından sıkıntı yaşayan öğrencilerimizi ya da ailelerimizi tabi ki daha ön planda tutuyoruz. Aynı şekilde başarı düzeyi açısından da üst sıralarda olan öğrencilerimizi de ön planda tutacağımız bir yazılımla öğrencileri belirleyeceğiz. Yani bu bir objektif seçim olacak bizim açımızdan” diye konuştu.

“Eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamak için ücretsiz eğitim çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz”
Çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Gökayaz, “Ücretsiz olma noktasında şöyle bir iddiamız da var; bizim kurslarımızdan yararlanan öğrenciler, bizim kurslarımıza gelmedikleri takdirde, sahip oldukları ekonomik durumdan dolayı başka bir yere gidebilme olanağını bulamayacaklardı. Bu anlamda eğitimde fırsat eşitliğini gerçekten çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayatında bu konunun aslında çok büyük bir eşik olduğunu görüyoruz. Eğitimdeki fırsat eşitliğini desteklemek açısından belediye tarafından gerçekleştirilen ücretsiz eğitim çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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