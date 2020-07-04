<br>Soner AYDIN\/MERS\u0130N, (DHA)MERS\u0130N de, 10 y\u0131ll\u0131k e\u015fi Salman G. (37) taraf\u0131ndan d\u00f6v\u00fcl\u00fcp ailesinin yan\u0131na b\u0131rak\u0131lan Demet G. (29), e\u015finin\u00a040 g\u00fcnd\u00fcr 2 k\u0131z \u00e7ocu\u011funu kendisine g\u00f6stermedi\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\u00a02 y\u0131ld\u0131r \u015fiddet ve bask\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddias\u0131yla e\u015fine bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7an Demet G., \u00e7ocuklar\u0131na kavu\u015fmak i\u00e7in yetkililerden yard\u0131m istedi.<br>Mersin de, Salman G. ile 10 y\u0131ld\u0131r evli olan ve bu evlilikten 9 ve 6 ya\u015flar\u0131nda 2 k\u0131z \u00e7ocu\u011fu olan Demet G., iddiaya g\u00f6re son 2 y\u0131ld\u0131r \u015fiddet ve bask\u0131ya maruz kald\u0131. Ge\u00e7en Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi arife g\u00fcn\u00fc 24 May\u0131s ta \u015fiddet g\u00f6ren Demet G., e\u015fi taraf\u0131ndan ailesinin kap\u0131s\u0131na b\u0131rak\u0131ld\u0131. Kolunda, baca\u011f\u0131nda ve kula\u011f\u0131n\u0131n arka taraf\u0131nda morluklar olu\u015fan Demet G., hastaneye giderek darp raporu ald\u0131. E\u015finden \u015fikayet\u00e7i olan Demet G., bo\u015fanma davas\u0131 da a\u00e7t\u0131. Yakla\u015f\u0131k 40 g\u00fcnd\u00fcr e\u015fi taraf\u0131ndan \u00e7ocuklar\u0131 kendisine g\u00f6sterilmeyen Demet G., \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n anne sevgisi olmadan b\u00fcy\u00fcmesini istemedi\u011fini belirterek, yetkililerden yard\u0131m istedi.<br>DARPBED\u0130P A\u0130LES\u0130N\u0130N KAPISINA BIRAKTI<br>Ailesi ile tehdit edildi\u011fi i\u00e7in 2 y\u0131l boyunca g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u015fiddete sessiz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcren\u00a0Demet G., ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:<br>"E\u015fimin ihanetine u\u011frad\u0131m. Bunlar\u0131n yan\u0131nda dayak, k\u00fcf\u00fcr, hakaretler de eklendi. Beni ailemle tehdit etti. Olay gecesi durduk yere sorun \u00e7\u0131kard\u0131. \u00c7ocuklarla ilgili bir tart\u0131\u015fma ya\u015fad\u0131k. Tart\u0131\u015fmada kalk\u0131p beni d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131. Bir s\u00fcre darbettikten\u00a0sonra kolumdan tutup, ailemin evine getirerek kap\u0131ya b\u0131rakt\u0131. Yan\u0131ma kimli\u011fimi bile alamad\u0131m. Ak\u015fam k\u00f6t\u00fc olunca beni hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Adli vaka oldu\u011fu i\u00e7in polisler ifademi ald\u0131. E\u015fime uzakla\u015ft\u0131rma verdiler. Sonras\u0131nda e\u015fim, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 g\u00f6stermemeye ba\u015flad\u0131. \u00c7ocuklar\u0131 alabilmek i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundum. Ayn\u0131 \u015fekilde kar\u015f\u0131 taraf da ge\u00e7ici velayet i\u00e7in dava a\u00e7m\u0131\u015f. Ancak 2 tarafa da ret geldi. \u015eu an \u00e7ocuklar\u0131n velayeti ikimizde oldu\u011fu i\u00e7in benim \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 g\u00f6rme hakk\u0131m var, hatta o evde gidip oturmaya da hakk\u0131m var. \u00c7\u00fcnk\u00fc uzakla\u015ft\u0131rma e\u015fime verildi\u011fi i\u00e7in e\u015fim o eve giremez. Ama ben o eve giremiyorum. Su\u00e7 duyurusunda bulundum. Bo\u015fanma davam\u0131z var. Ancak bo\u015fanma davas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmedi\u011fi i\u00e7in \u00e7ocuklar\u0131n velayetinin kimde olaca\u011f\u0131 belli de\u011fil. Ben \u015fu anda \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 g\u00f6remiyorum. Velayet ikimizde olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 g\u00f6rmemi engelliyorlar."<br> 40 G\u00dcND\u00dcR \u00c7OCUKLARIMA HASRET\u0130M <br>\u00c7ocuklar\u0131n\u0131 40 g\u00fcnde sadece yar\u0131m saat g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten\u00a0Demet G., "\u00c7ocuklar\u0131m annesiz b\u00fcy\u00fcs\u00fcn istemiyorum. \u00c7ocuklar\u0131m beni g\u00f6r\u00fcnce boynuma sar\u0131ld\u0131. A\u011flamamak i\u00e7in zor tuttum kendimi. \u00c7ocuklar\u0131m biraz bende biraz onda kals\u0131n. Ama beni bundan mahrum ediyorlar. Biz her t\u00fcrl\u00fc uzla\u015fma yoluna gidiyoruz ama \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 hi\u00e7bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrm\u00fcyorlar, konu\u015fturmuyorlar. Uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 olmas\u0131na kar\u015f\u0131n s\u00fcrekli takip ediliyorum, tehdit alt\u0131nday\u0131m. Aileme ve k\u0131z karde\u015fime y\u00f6nelik de tehditlerde bulunuyor. \u00dcniversite s\u0131nav\u0131n\u0131n oldu\u011fu yerde k\u0131z karde\u015fimin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekip, tehdit etmi\u015fler. Yetkililerden yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131n\u0131 istiyorum" dedi.<br>BALDIZINI \u00dcN\u0130VERS\u0130TE SINAVINA G\u0130RD\u0130\u011e\u0130 G\u00dcN TEHD\u0130T ETM\u0130\u015e<br>Ge\u00e7en\u00a0hafta yap\u0131lan \u00fcniversite s\u0131nav\u0131 g\u00fcn\u00fc eni\u015ftesi taraf\u0131ndan tehdit ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcren\u00a0Demet G. nin k\u0131z karde\u015fi Heviya U.\u00a0(18) ise \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:<br>"Ablam 2 y\u0131ld\u0131r hem psikolojik hem de fiziksel \u015fiddet g\u00f6r\u00fcyormu\u015f ama tehdit edildi\u011fi i\u00e7in hep susmu\u015f. Bizim bir erkek karde\u015fimiz var, onunla tehdit etmi\u015f. \u015eiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc gece eve geldi. \u00dcst\u00fc ba\u015f\u0131 y\u0131rt\u0131kt\u0131, y\u00fcz\u00fcnde kolunda morluklar vard\u0131. Al\u0131p hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fck. \u015eikayet\u00e7i olduk kendisinden, uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 ald\u0131k. Ben ablam\u0131n yan\u0131nda oldu\u011fum i\u00e7in beni de tehdit etmeye ba\u015flad\u0131. Hafta sonu s\u0131nava girmeden \u00f6nce yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan biri foto\u011fraflar\u0131m\u0131 \u00e7ekmi\u015f. Bir g\u00fcn sonra ise yine s\u0131nava girdi\u011fim okulun kap\u0131s\u0131na gelip, arabayla ge\u00e7erken beni \u00f6l\u00fcmle tehdit etti. Korkup okulun i\u00e7ine geri ka\u00e7t\u0131m. Karakola gidip \u015fikayet\u00e7i oldum. Uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 ald\u0131rd\u0131m. L\u00fctfen bir \u015feyler yap\u0131ls\u0131n. Herkesten duyarl\u0131l\u0131k bekliyorum."DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-Mersin \/ Merkez Soner AYDIN<br>2020-07-04 09:14:47<br>