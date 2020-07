Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN´de, koronavirüs tedavisini ve karantina süresini tamamlayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, yeniden görevine başladı.<br>Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 19 Haziran'da Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bozdoğan, belediye tesisleri içerisinde bulunan, giriş ve çıkışları kapatılan konuk evinde karantinaya alındı. Bu süreçte tedavisi süren Bozdoğan'ın kısa aralıklarla yaptırdığı testler negatif çıktı. Önceki güne kadar karantinada kalan ve işlerini konuk evinde yürüten Başkan Bozdoğan, bugün yaptırdığı testin de negatif çıkması üzerine göreve başladı.<br>Bozdoğan, sıkıntılı günlerin geride kaldığını belirterek, "Halkıma hizmet etmek için yeniden görevimin başındayım. Ekiplerimizle birlikte eskiden olduğu gibi yine canla başla kentimizi en iyi seviyelere taşımak için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Halkımızın daha modern daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamak için tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi. Hastalık sürecinde her ne kadar halktan uzak kalmak zorunda kalsa da belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam ettiğine değinen Bozdoğan, şunları söyledi:<br>"Bunları karantinada olduğum dönemde bizzat takip ettim. Karantinada bulunduğum dönemde tedavi sürecinde vatandaşlarımın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni moral ve motive yönünden daha da güçlü hale getirdi. Bu zor sıkıntılı sürecimde bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir an önce iyileşip, görevimin başına geçtiğim için mutluyum. Darısı koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gören tüm hastalarımızın başına olsun, bir an önce onların da iyileşmeleri için dua edeceğim." <br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-07-06 16:18:57<br>

