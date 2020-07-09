MEÜ, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 3 kategoride de ödül aldı

– Mersin Üniversitesi, engelli öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya daha imza attı. Mersin Üniversitesi, 2020 Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında, Türkiye’de 3 farklı kategorinin üçünde de ödül kazanan yalnızca iki üniversiteden biri olarak 3 ödül birden aldı.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni, bu yıl korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Törende, üniversite kampüs sınırları içerisinde özel gereksinimli (engelli) bireylerin mekanlara, eğitim imkanlarına ve sosyokültürel faaliyetlere tam, etkin, yetkin ve eşit katılımlarını sağlamak için Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen Engelsiz Üniversite Ödüllerini kazanan üniversiteler belli oldu.

Etkinliğin çevrimiçi ödül törenine; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer katıldı.

Bu yıl Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında Mekanda Erişilebilirlik Ödülüne (Turuncu Bayrak) 431 başvuru, Eğitimde Erişilebilirlik Ödülüne (Yeşil Bayrak) 141 başvuru, Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Ödülüne (Mavi Bayrak) 141 başvuru olmak üzere Türkiye’de toplamda 713 başvuru yapıldı.

MEÜ, törende üç kategoride de ödüle layık görülerek, bu alandaki başarına bir yenisini daha ekledi.

MEÜ, Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan Boyraz, önceki yıllarda olduğu gibi kazandıkları ödüllerin bundan sonra yapacakları proje ve çalışmalar için motivasyon olduğunu belirtti. Boyraz, yalnızca ödül başvuru sürecinde değil, her zaman özel gereksinimli öğrencilerin yanında olan başta MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı olmak üzere Rektör Yardımcısı ve Engelsiz Yaşam Birimi Başkanı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, tüm fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerine teşekkür etti.

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