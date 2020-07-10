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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de ‘scooter’lı zabıta dönemi başladı

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hem çevreci hem pratik hem de zaman kazandıran scooterları, zabıta denetimlerinde kullanmaya başladı. 15 zabıta personeli, scooter ile denetimlere başladı.

Mersin'de ‘scooter’lı zabıta dönemi başladı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hem çevreci hem pratik hem de zaman kazandıran scooterları, zabıta denetimlerinde kullanmaya başladı. 15 zabıta personeli, scooter ile denetimlere başladı.
Akdeniz Belediyesi zabıtaları, Mersin’in araç ve yaya trafiği en yoğun caddelerinden biri olan Kuvayı Milliye Caddesinde bugün scooter ile denetime çıktı. Zabıtalara, Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu da scooter ile eşlik etti. Cadde üzerindeki dükkanları ve kaldırım işgallerini denetleyerek, uyarılarda bulunan ekipleri scooter ile gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Denetimler sırasında gazetecilere açıklama yapan Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu, pratik, yerli ve milli olduğu için denetimlerde scooter tercih ettiklerini söyledi. Akdeniz ilçesinin 65 mahallesinde bu araçlarla daha çevreci denetimler gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Sivaslıoğlu, ana arterlerde artık scooterlar ile denetim yapacaklarını vurguladı. Bu araçların çevreci ve ekonomik olduğunun altını çizen Sivaslıoğlu, “Scooterlar çevreye karbonmonoksit vermiyor. Vatandaşların da hoşuna gidiyor, güzel tepkiler alıyoruz. Daha çabuk ulaşıyor, en dar aralara bile çabukça girebiliyoruz. 15 arkadaşımız özellikle gündüz iş yeri denetimleri, işgal ve dilenci konularıyla ilgilenecekler. Bir araçla gidildiği zaman yakıt harcanıyor, zararlı gazlar çevreye yayılıyor, ekonomiye zarar. Ama bunda o yok. Hemen anında ulaşacağız, kenara bırakacağız. İşlemimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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