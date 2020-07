Uzak Doğu’da dünyanın en büyük nükleer buzkıran ‘Rossiya’nın yapımına başlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren FSUE Atomflot tarafından süper güçlü nükleer buzkıran ‘Lider’in (Proje 10510) yapımı için ilk metal kesme, Primorskiy Kray’ın Bolşoy Kamen kasabasındaki bir tersanede gerçekleştirildi. Proje yüklenicisi gemi inşaat şirketi Zvezda Ltd, sözleşmeye göre gemiyi 2027'de devreye almayı planlıyor.

Rosatomflot’un ‘Lider’ isimli, 10510 projeli süper güçlü nükleer buzkıranına ‘Rossiya’ isminin verilmesi yönündeki teklife Rosatom’un da destek verdiğini söyleyen FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka, “Nükleer buzkıran filosunda, gemilerin adlarındaki devamlılığın yanı sıra oturmuş bir gelenek vardır. Buna göre, nükleer buzkıranlar coğrafi nesnelere göre adlandırılır. 10510 projeli geminin benzeri yoktur. Eşi benzeri olmayan nükleer buzkıran, Arktik bölgesinin doğusunda yıl boyunca garantili geçişleri sağlayacak olağanüstü teknik özelliklere sahiptir” dedi.

10510 projeli nükleer buzkıran Lider’in inşa sözleşmesinin imzalanması, 23 Nisan'da Murmansk ve Vladivostok'ta FSUE Atomflot ve Zvezda Ltd arasında uzaktan gerçekleşti.

Buzkıranın, Zvezda Uzak Doğu Gemi Yapım Kompleksi tarafından 27 Mart 2019 tarihli ve 538r numaralı Rusya Federasyonu Hükümeti’nin “Gemi Yapım Kompleksi Zvezda’nın Buzkıran Lider’in Tek Yüklenicisi Olarak Belirlenmesine İlişkin” kararına dayanarak yapılıyor.

Nükleer buzkıran Lider, Iceberg merkezi tasarım bürosu tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun olarak inşa edilecek ve Rosatom’un yan kuruluşu Afrikantov OKBM A.Ş tarafından geliştirilen RITM400 nükleer reaktörlerle donatılacak.

10510 projeli nükleer buzkıranın temel özellikleri ise şöyle; 120 MW (pervane şaftlarında) güç kapasitesi, 22 knot (temiz suda) maksimum hız, 209 metre uzunluk, 47.7 metre genişlik, 4 metre maksimum buz penetrasyonu ve yaklaşık 69 bin 700 ton yer değiştirme.

Buzkıranın ana güç ekipmanları ise her biri 37 MW güç kapasitesine sahip dört turbo jeneratörle donatılmış bir buhar türbini ünitesinden ve her biri 30 MW güç kapasitesine sahip dört pervane motoru ile donatılmış bir elektrikli tahrik sisteminden oluşuyor.

Dünyanın tek nükleer buzkıran filosu Rosatom tarafından işletiliyor. Gemi Yapım Kompleksi Zvezda, PJSC NK Rosneft liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından Primorskiy Kray’ın Bolşoy Kamen şehrinde inşa ediliyor.

