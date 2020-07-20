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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Valiliğinden 'Akkuyu'da vinç kazası' haberine yalanlama

İHA

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında vinç kazası olduğuna dair haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mersin Valiliğinden 'Akkuyu'da vinç kazası' haberine yalanlama

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında vinç kazası olduğuna dair haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaat alanında rutin yapılmakta olan yangın tatbikatının Sözcü Gazetesi’nin internet sitesinde 'Akkuyu’da kule vinç kazası, yaralılar var' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Söz konusu haber gerçek araştırılmadan yapılmış, kasıtlı, asılsız ve yalandır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında çalışmalar herhangi bir olumsuzluk olmadan güvenli bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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