Mersin Valiliğinden 'Akkuyu'da vinç kazası' haberine yalanlama

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında vinç kazası olduğuna dair haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaat alanında rutin yapılmakta olan yangın tatbikatının Sözcü Gazetesi’nin internet sitesinde 'Akkuyu’da kule vinç kazası, yaralılar var' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Söz konusu haber gerçek araştırılmadan yapılmış, kasıtlı, asılsız ve yalandır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında çalışmalar herhangi bir olumsuzluk olmadan güvenli bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.