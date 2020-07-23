Tarsus’ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağlar ile Gazipaşa Mahallesi arasından geçen sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekipleri, 2 metre yüksekliğindeki kanalda mahsur kalan köpeği kurtarmak için harekete geçti.

Suda çırpınan köpeğin boynuna boyunduruk geçiren itfaiyeciler, mahsur kalan köpeği kurtardı. Kanaldan çıkarılan köpek itfaiye erleri tarafından sevildikten sonra gözden kayboldu.

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