İlaçlama ekipleri, haşereyle mücadele konusunda bilgilendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin haşerelere karşı etkin mücadele yürüten ilaçlama ekiplerine yönelik olarak “Halk Sağlığı Zararları ve Mücadelesi” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, haşereyle mücadelede uygun ilaçların yerinde ve yeteri kadar kullanımının daha başarılı sonuç getirebileceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama ekiplerine yönelik Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen toplantıya, 13 ilçede görev yapan ilaçlama ekipleri katıldı. Toplantıda, haşerelere karşı mücadelede etkin, yerinde ve yeteri kadar ilaç kullanımının daha fazla başarı getireceği konusu ön planda tutuldu.



Prof. Durmuşoğlu yeni teknikleri anlattı

Büyükşehir Belediyesinin “Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikası”na sahip ilaçlama ekipleri, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla bilgilerini sürekli güncelliyor. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, Halk Sağlığı Zararları ve Mücadelesi konusunda bilgilendirme toplantısına katılan ekiplere, haşereyle mücadelede yeni teknikleri anlattı. Durmuşoğlu, zararlıyla mücadelede, ürün ve hedef zararlının karşılaştırılması gerektiğini vurguladı. Hedef zararlının tanınmadan mücadelenin etkisiz kalabileceğini belirten Durmuşoğlu, hassas dönemlerde etkili, yerinde ve yeterli ürün kullanımının daha fazla başarı getirebileceğini kaydetti.



“Vatandaşlarımıza önerimiz, belediyelerin yaptıkları işleri takip etmeleri”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Durmuşoğlu, haşerelerle mücadele konusunda belediyelerin bilgilendirmelerine kulak vermelerini önerdi. Belediyelerin hizmet alanı dışında kalan bölgelerde mücadelenin vatandaşlara düştüğünü belirten Durmuşoğlu, “Vatandaşlarımıza temel olarak önereceğimiz şey, belediyelerin yaptıkları işleri takip etmeleri. Belediyeler bu konuda yeterince broşür üretip, tanıtım yapıyor. Lütfen bunları okusunlar. O kadar çok şey yapılıyor ki, bunların farkına varsınlar. Sonra kişisel korunma dediğimiz nokta başlıyor. Belediyelerin giremeyeceği veya hizmet veremeyeceği noktaları çözmek için yapacakları konular var” dedi.



“Vatandaş, her yere ilaç atılmasını bekliyor”

Vatandaşların her yerin sürekli ilaçlanmasını istediklerini, ancak bunun yanlış bir beklenti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durmuşoğlu, “Bizler sadece sorunun olduğu alanlara gidip, sorunu önemli oranda azaltacak şekilde mücadele yapmaya gayret ederiz, çünkü bunların kökünü kurutma şansınız yok. Bu, her tarafı sürekli ilaçlayarak olacak işler değil. Ben böcek konusunda çalışan bir profesör olarak sadece çevre ve halk sağlığında zararlılarla değil, tarım alanlarında sorun olan zararlılarla da mücadele konusunda çalışıyorum. 1,5 milyon civarında böcek türü var. Bunlar sonuçta insanoğlundan önce var olan canlılardı; insanoğlu olmadığı dönemde de devam edecek canlılar” diye konuştu.

