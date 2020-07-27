Bakan Akar: "Devrilen araçta teknik arıza tespit edildi" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de 4 askerin şehit olduğu kazada otobüste yaşanan teknik arıza nedeniyle frenlerin boşaldığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini belirtti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu trafik kazasında yapılan ilk araştırmalar sonucunda otobüste yaşanan teknik arıza nedeniyle frenlerin boşaldığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söyledi.

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Mersin’in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlandığı kaza bölgesinde incelemede bulunup yaralı askerleri hastanede ziyaret ettikten sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirten Bakan Akar, "Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kara Kuvvetlerimizin çok ciddi intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Dün bu çerçevede saat 21.45’te Manisa Alaşehir’den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar’da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Daha sonra Konya’da sabah saat 06.30’da mola verip, dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık" diye konuştu.



"Otobüs şoförü elinden geleni yaptı"

Otobüsün şoförünün soğukkanlılıkla elinden geleni yaptığını öğrendiklerini söyleyen Bakan Akar, “Konuyla alakalı hem idari hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Bu çalışmaların sonucunda olayların tam olarak ortaya çıkması mümkün olacak. Ayrıntılı ve dikkatli çalışmayla bilgileri alacağız. İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bilgiler daha sonra alınan bilgilerle teyit edilecek. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şoförün frende bir problem olduğuna dair uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor. Tabi acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz halde, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.



"Yapılabilecek ne varsa hepsi yapıldı"

Yaralı askerlerin durumları hakkında da bilgi veren Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma, bütün silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunların başımıza gelmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden şoförlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaralılarımızdan entübe olan 4 kişi var. Bu 4 kişiden ikisinin boynunda sorun var. Doktorlarımız üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana’dan arkadaşlarım buraya gelen ambulans helikopter ve Konya’dan gelen ambulans helikopterle nakiller yapıldı. Dolayısıyla buradaki doktorlarımız yoğun bir mesai içindeler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Başta valimiz olmak üzere gayretlerini gösterdiler. İnşallah önümüzdeki saatlerde farklı bir haber almayacağız. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için çaba gösterdik, göstereceğiz. Mersin Üniversitesi’nde 4, Şehir Hastanesi’nde 4 yaralımız var. Silifke ve Erdemli’de 2’şer yaralımız var. 15 yaralımızın burada tedavileri sürüyor."

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