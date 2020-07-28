Tarsus'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.05'de merkez üssü Tarsus olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.