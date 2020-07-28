Kaza şehidi Mustafa Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

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Okan ÇALIŞKAN-Soner AYDIN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı (22), memleketi Tarsus'ta, toprağa verildi.

Şehit Er Mustafa Dağlı için bugün memleketi Tarsus'taki Ulu Cami'de tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekillerinin katıldığı törende, anne Raziye Dağlı, baba Ali Dağlı ve ağabey Feyyaz Dağlı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Raziye Dağlı'nın güçlükle ayakta durabildiği cenazede, baba Ali Dağlı'yı ise Vali Su, teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Er Mustafa Dağlı´nın cenazesi, Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-07-28 14:30:01



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