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Mersin'de vahşi depolama tarih oluyor 13 ilçenin tamamına hizmet verecek katı atık aktarma istasyonları kuruldu

İHA

Mersin'de vahşi depolama tarih oluyor 13 ilçenin tamamına hizmet verecek katı atık aktarma istasyonları kuruldu

Mersin'de 13 ilçenin tamamına hizmet verecek şekilde ilçe belediyelere yakın alanlara 9 adet katı atık aktarma istasyonu kurularak, vahşi depolamaya son verildiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle kent merkezine uzak kalan ilçelerde daha fazla hissedilen katı atıkların bertarafı problemine sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla başlatılan katı atık aktarma istasyonları projesi, ilk etapta Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Akdeniz, Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinde başladı. İkinci etabı Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde hayata geçirilen proje, daha sonra Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerini de kapsayacak şekilde 13 ilçenin tamamına hizmet vermeye başladı.
İlçelerin bin 500 ton atığı her gün taşınıyor
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, tüm maliyeti ve iş yükünü üstlenerek, her gün ilçe belediyeleri tarafından toplanan ve bin 500 tona yaklaşan evsel nitelikli katı atığı aktarma istasyonları aracılığı ile Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine taşıyor.
Çöpten elektrik üretiliyor
Düzenli depolama sahalarına taşınan katı atıklar, önce ayrıştırmaya tabi tutuluyor ve geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüşüme gönderiliyor. Arta kalan organik atıklar düzenli depolanarak ortaya çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretiliyor. Üretilen elektrik enerjisi ile hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin 60 bin konutun aydınlanmasını sağlayacak elektrik enerjisi ürettiği bertaraf tesisleri bundan sonra daha fazla elektrik üretecek.
Yüzey suları ve yeraltı suları artık kirlenmeyecek
Özellikle temiz su havzalarında biriktirilen katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları yerin altına inerek hem toprağı hem de suyu kirletiyor. Zaman zaman içme suyuna karışan bu sızıntı suları insan sağlığına zarar veriyor. Sızıntı sularının karıştığı yeraltı suları ise tarım alanlarının sulamasında kullanılınca ürünler zarar görüyor. Önce toprağı kirleten ve içerisinde barınan canlılara zarar veren sızıntı suları, karıştığı suları kirleterek daha sonra tarım alanlarına ve içme suyuna zarar veriyor.
Yeraltından denizlere ulaşmayı başaran sızıntı suları, hem Akdeniz’e hem de içerisinde barındırdığı binlerce tür deniz canlısına zarar veriyor. Adeta doğa ve insan katili olan bu sızıntı suları, vahşi depolama alanlarının varlığı ile yüzlerce yıldır doğaya ciddi zararlar veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in attığı adımla vahşi depolama alanlarının su ve toprak rezervlerine verdiği zararlar bundan sonra ortadan kaldırılmış olacak.
İklim değişikliğine sebep olan metan gazının önüne geçilecek
Metan gazı patlayıcılık özelliğinin yanı sıra iklim değişikliğine olumsuz etkileri bakımdan karbondioksite göre 21 kat daha zararlı bir sera gazı niteliği taşıyor. Vahşi yöntemlerle depolanan atıklar depolandığı yerde bekleme süresi içerisinde son derece tehlikeli olan metan gazı üretiyor. Kendiliğinden patlama özelliği olan bu gazlar, uygun yöntemlerle tahliye edilmediği takdirde patlıyor ve söndürülemeyen yangınlara yol açarak, çevreye ciddi zararlar veriyor. Tüm bu etkenleri göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak metan gazının patlamasına ve çevreye zarar vermesine engel oluyor.
Görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor
Hayata geçirdiği proje ile ekonomiye ve ekolojik döngüye çok yönlü katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolamaya son vererek, görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyor. Denizi, doğası ve tarihi ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Mersin’de, ilçelerde tarihi güzelliklerin yakınına bırakılan atıklar bu proje ile ortadan kalkıyor ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.
İkinci adım yüzlerce yıldır çöp dökülen doğal alanların rehabilite edilmesi
Aktarma istasyonları ile doğaya çöp bırakılmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, bundan sonraki adımda çevreye zararları maksimum düzeyde olan vahşi depolama alanlarını rehabilite çalışmalarına başlayacak. Taşınması mümkün olmayan ve yıllardır biriken çöpler, planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak.
“13 ilçemizin çöpü düzenli depolama alanlarımıza taşınıyor”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Mersin’de katı atık yükünün çok ciddi oranlarda olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin’de bulunan vahşi depolama alanları olarak belirtilen 43 düzensiz katı atık depolama alanının halk ve çevre sağlığı için kaldırıldığını dile getiren Halisdemir, “13 ilçemizde çöp aktarma istasyonu kurduk, 13 ilçemizin çöpü düzenli depolama alanlarımıza taşınıyor. Vahşi çöp depolama alanları yeraltı sularımızı kirletiyordu, yangınlara neden oluyordu. Yüzey sularımızı kirletiyordu, koku, haşere oluşuyordu ve sera etkisi dediğimiz iklim değişikliğine neden olan karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli metan gazının oluşumuna neden oluyordu. Biz bu metanın faydaya dönüştürülmesi yolunda çalışmalar yapıyoruz, böylece atıl durumdaki bir atığı faydaya dönüştürmüş oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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