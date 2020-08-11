Terör örgütüne katılmak için Suriye'ye giderken Hatay'da yakalandılar

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MERSİN, (DHA) MERSİN'den Suriye'ye, terör örgütü Heyet Tahrir elŞam'a (HTŞ) katılmak üzere yola çıkan 3 şüpheli, Hatay'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Suriye'de HTŞ silahlı terör örgütüne katılmak için Mersin'den hareket eden 3 şüpheli, sınırı geçmek üzereyken Hatay'da yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2020-08-11 17:44:38



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