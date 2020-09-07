Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, son günlerde TIR dorselerinin çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisi T.I.'yı Kayseri´de yakaladı. Mersin'e getirilen T.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 17´nci Cadde'de meydana geldi. İki sürücü, TIR dorselerinin çalındığını, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği´ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. KGYS ve PTS kayıtlarına bakan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, dorselerin çalınıp, götürüldüğü TIR´ın plakasını belirledi.
KİRALIK ÇIKTI
Aracın plakasından yola çıkan ekipler, TIR´ın ait olduğu firmaya ulaştı. Firma yetkilileri, aracı T.I.´ya kiraya verdiklerini bildirdi. Bunun üzerine ekipler, T.I.'nın yakalanıp, TIR´ın bulunması için POLNET kayıtlarına arandığına dair bilgi girdi.
KAYSERİ´DE YAKALANDI
Her yerde aranan T.I., Kayseri´de yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kayseri´ye giden ekipler, T.I.´yı alıp, Mersin´e getirerek, sorguladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2020-09-07 13:10:50
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