Toroslar'ın okçuları 9 Eylül atışı yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Oniki Ada'nın statüsünün tekrar değerlendirilmesi ile ilgili 9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'da İzmir'de düzenleyeceği 'İstiklal için kararlılık yürüyüşü' etkinliğine Toroslar Belediyesi de destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel okçuluk kursuna katılan 9 okçu, 9 Eylül'de saat 09.00'da Arslanköy Mahallesi'ndeki Dümbelek Boğazında 4 yöne 12'şer ok atışı yapacak. Ok atışı, 'İstiklal için kararlılık yürüyüşü' ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ata sporu olan okçuluğun Türk milletinin milli değerlerinin bir taşıyıcısı olduğunu belirterek, 9 Eylül'de saat 09.00'da 9 sporcuyla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve 9 Eylül'de düzenlenecek 'İstiklal için kararlılık yürüyüşü'ne ithafen 'Ya Hak' nidalarıyla ok atışı yapacaklarını söyledi. Yılmaz, "MHP Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin Oniki Ada üzerinde hakkı, sözü, anıları ve çıkmayacak izleri vardır. 1912 yılından bugüne kadar geçen süreyi ve yaşananları dikkate aldığımızda Oniki Ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek milli ruha tamamıyla aykırıdır' vurgusu yapmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Oniki Ada'nın statüsünün tekrar değerlendirilmesi ile ilgili 9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'da İzmir'de düzenleyeceği etkinliğe biz de, 9 Eylül günü saat 09.00'da Arslanköy Mahallesi'nde 9 sporcumuzla 4 yöne 12'şer ok atışı yaparak destek vereceğiz" dedi.

