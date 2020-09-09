Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’in en eski eşraflarından biri olan Atat Ailesince restore edilen tarihi Mersin evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gültak, Başkan Yardımcısı Uğur Sözkesen ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ile birlikte, Kültür Mahallesi'nde bulunan, 1930'lardan bu yana tarihi ve kültürel dokusunu korumayı başarmış olan, ayrıca restorasyon çalışmaları da tamamlanan binayı ziyaret etti.

“Mersin’in tarihi ve kültürü bu evlerde yaşıyor”

Mersin'de çarpık yapılaşma sonucu, her geçen gün sayıları azalan tarihi Mersin evlerine kişi veya kurumların sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Gültak, "Böyle güzel bir tarihi Mersin evini gastronomi alanında kentimize ve insanlarımıza kazandırdıkları için Atat Ailesine çok teşekkür ediyorum. Mersin'in tarihinin yaşatıldığı ve geçmişinin ön plana çıkarıldığı alanı çok zevkli dizayn etmişler. Özellikle mutfak kısmında gastronomi alanından mezun olan kişilerle çalışarak, bir farkındalık oluşturmak istiyorlar. Biz de bu tür özel sektörleri teşvik ediyoruz” dedi.

“Bazı etkinliklerimizi burada yapacağız”

“Akdeniz Belediyesi ve diğer belediye başkanları olarak, şehri kucaklayıp bu tür yapıları ön plana çıkarmamız lazım” diyen Gültak, “Kentsel dönüşümü başlatıp buraların nefes alması için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Çamlıbel, Kiremithane, Cami Şerif'te çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür tarihi evler çok önemli. Mersin'in tarihini ortaya koyuyor. Böyle bir ortamda yatırım yaptıkları için Atat Ailesine teşekkür ediyorum. Belediye olarak bazı etkinliklerimizi burada gerçekleştireceğiz. Sanatseverleri ve vatandaşlarımızı davet ediyorum. Mutlaka görmeleri gereken bir mekan” ifadelerini kullandı.

“Sadece bir restoran değil"

Tarihi Mersin evini restore eden Fuad Atat ise "Mersin'e yeni bir soluk kazandırmak, şehrimizin milli servetlerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Sadece bir restoran olarak değil, insanların toplanıp söyleşi yapabileceği, bir şeyler paylaşabileceği bir ortam haline getirmeye çalıştık. Bu işi sürdürülebilir bir değer oluşturarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah böyle yatırım yapmak isteyen insanlara vesile oluruz. Bu sayede Mersin'in tarihi evlerini kurtarma imkanı sağlamış oluruz. Belediye Başkanımızın bu yöndeki çalışmalarını çok takdir ediyor ve teşekkür ediyoruz. Beraber güzel yerlere varacağımızı ümit ediyorum" dedi.

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