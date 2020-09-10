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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor

İHA

Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince eskidiği ve artık hizmet veremez hale geldiği için yenileme çalışması gerçekleştirilen sahil şeridindeki Orkide Kafe, yeni konsepti ile hizmet vereceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı sahil yolunda gerçekleştirilen yenileme ve yapım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda bir süredir tadilat nedeniyle kapalı olan Orkide Kafe, yeni yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor. İç mekanın doğru ve işlevsel kullanılamamasından yaşanan sorunlar nedeniyle artık sağlıklı bir şekilde hizmet veremez hale gelen Orkide Kafe, yenilenen yüzü ve konsept değişimi ile daha kullanışlı, daha konforlu hale gelecek.
Lezzet ve eğlence bir arada
Orkide Kafe’de, dış konstrüksiyonlar onarılacak, mevcut çatı değiştirilecek, zemin kotu yeniden ayarlanıp zemin değişimi yapılacak, mekanın iç kısmındaki mevcut çatı ahşapları boyanarak yeniden değerlendirilecek, tuvalet malzemeleri değiştirilecek ve iki ayrı mekana uygun mobilya ve tefriş çalışılması gerçekleştirilecek. Orkide Kafe, yenileme çalışmalarının ardından hem gündüz hem akşam halka kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet veren, parkın konumundan dolayı özellikle çocuklu ailelerin keyifli vakit geçirebilecekleri, aynı zamanda gençlerin ve yaşlıların da yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekan olacak. Gündüzleri kahvaltı servisi de veren bir mekan olması planlanan Orkide Kafe’de, oyun alanında çocukları ile eğlenen aileler, kafe bölümünde yemeiçme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Ek olarak oyun alanı da dahil edilen kafenin, oyun makinalarının da olduğu bir eğlence merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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