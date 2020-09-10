Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere aykırı davranmak suçtur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere aykırı davranmak suçtur"

İHA

Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere aykırı davranmak suçtur"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, pandemi sürecinde alınan tedbirlere aykırı davranmanın suç olduğunu belirterek, tedbirlere uymayanların para cezasından hapis cezasına kadar çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.
Hibe Gökalp, Türk Ceza Kanunu’nun, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı 195. maddesinin, bulaşıcı hastalıklar konusunda karantina tedbirlerine uymayanların eylemlerini suç sayarak, iki aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğini söyledi. Bu kapsamda bulaşıcı hastalık tedbirlerine uymayanların karşılaşacakları cezalar hakkında bilgi veren Gökalp, "Korona virüs salgını sebebiyle alınan karantina önlemleri, bu önlemlerin zaman zaman çiğnenmesi, karantinadan kaçanlar, maske takma zorunluluğu, sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları gibi yeni gündemler ile de tanışmamız sonucu, karantina tedbirlerine uymamanın sorumluluğun neler olabileceği soruları gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar hususundaki düzenlemeler genel olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 Sayılı TCK’da yer almaktadır. Yayınlanan genelgeler ile alınan tedbirlere uymayanlar hakkında uygulanabilecek yaptırımlar olarak; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre uygulanacak para cezası (7893180 TL), Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre uygulanacak para cezası (100392 TL) ve Türk Ceza Kanununun 195. maddesine göre iki aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiş olan yaptırımlar karşımıza çıkmaktadır. Madde gerekçesi ise 'bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir' şeklinde kaleme alınmıştır" dedi.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu ve şikayet
Türk Ceza Kanunu’nda şikayete tabi olan suçların belirtildiğini, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkının kullanılması durumunda, savcılık tarafından soruşturma başlatılacağını hatırlatan Gökalp, "Ancak bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu şikayete tabi tutulmamıştır. Bu nedenle savcılık tarafından re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılacak, şikayete tabi olmadığından şikayetin geri alınması halinde yargılama aşamasına bir etkisi olmayacaktır" diye konuştu.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu ve uzlaşma
Gökalp, bu suçun uzlaşmaya tabi olup olmadığına ilişkin ise şu bilgileri verdi:
"Uzlaşmaya tabi suçlarda soruşturma aşamasında savcılık tarafından dosya uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Uzlaştırmacı taraflara uzlaşmak isteyip istemediğini soracak, uzlaşma ihtimalinin olması halinde ise her iki tarafa uzlaşmaları için ortak nokta sağlayacaktır. Taraflar uzlaşmak istemiyor ise dosya savcılık bürosuna tekrar gönderilecek ve yargılama aşaması kaldığı yerden devam edecektir. Ancak bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu nedenle dosya uzlaşma bürosuna gönderilmeyecek, tarafların uzlaşması halinde ise dosyada herhangi bir etkisi olmayacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk bayrağı
YEREL HABERLER Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk ...
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz” Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194’üncü yıldönümü dolayısıyla zabıta memurlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve ...
Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi
YEREL HABERLER Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi
Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör ...
Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı
Doç. Dr. Yakar: “Mide botoksu, tokluk hissini uzatıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yakar: “Mide botoksu, tokluk hissini ...
"Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER "Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar ...
Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor
YEREL HABERLER Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri ...
Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor
YEREL HABERLER Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor
Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi
Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor Milattan önce 315 yılında Soli’de doğmuş olan ve 240 yılında Makedonya'da Pella kentinde öldüğü bilinen Aratos’un anıt mezarının gün ışığına çıkarmak için yaklaşık 20 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Deniz Kaplan, çalışmalarının sürdürülebilmesi için kamuoyu desteği beklediklerini belirtti
YEREL HABERLER Aratos, günışığı ile buluşmak için destek ...
Başkan Seçer, üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alarak üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya gelerek, başarılarından dolayı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, üniversiteyi kazanan öğrencilerle ...
Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler
YEREL HABERLER Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki ...
Mersin'de 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
YEREL HABERLER Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Doğa aktivitelerinde kayıp vakaları artıyor AKUT Mersin Operasyon Birim sorumlusu Yılmaz: "Kaybolan kişi son görüldüğü yerden uzaklaşmamalı”
YEREL HABERLER Doğa aktivitelerinde kayıp vakaları artıyor AKUT ...
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis ...
Uyuşturucu zanlısı vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu zanlısı vurularak yakalandı
Mersin'de korona önlemlerine uymayan tur tepki çekti Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerde tatilcilerin maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı, kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de korona önlemlerine uymayan tur tepki ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'ilk yardım merkezi' açıldı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'ilk yardım ...
Toroslar'da sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor
Ritmik Cimnastikçiler, olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyor Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin’deki kampını tamamladı Günde çift idman yaparak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, burada kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyor
YEREL HABERLER Ritmik Cimnastikçiler, olimpiyatlara giden ilk Türk ...
Yenice'ye ücretsiz LGS hazırlık kursu açılacak
YEREL HABERLER Yenice'ye ücretsiz LGS hazırlık kursu açılacak
Başkan Gültak, Kazanlı’da sorunları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Kazanlı’da sorunları dinledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X