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Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Üç kurala riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim"

İHA

Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Üç kurala riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip, toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katılan Vali Su, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Denetimlerine Hastane Caddesi'nden başlayan Vali Su'ya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek hem bol kazançlar dileyen hem de maskemesafe ve hijyen konusunda uyaran Vali Su, her konuda olduğu gibi salgın konusunda da kurallara uymanın hayat kurtardığını söyledi. Toplu taşıma araçlarındaki denetimlere de katılan Vali Su, seyahat eden yolcuları maske ve mesafe konusunda uyararak, artık Türkiye'nin tamamında ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiği hatırlatmasında bulundu. Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.
"Üç kurala riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim"
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, her platformda vurguladığı gibi Covid19 ile mücadelede üç ana unsurun bulunduğunu belirterek, bunların maske, mesafe ve hijyen olduğunu söyledi. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin genelinde de başta kendisi olmak üzere kaymakamlar, belediyeler, kolluk güçleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri olmak üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu kaydeden Vali Su, "Hem toplu taşıma araçlarında kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ettik hem de esnafımızı ziyaret ederek kontrolleri gerçekleştirdik. Hakikaten ilimiz açısından sevindirici, kontrol ettiğimiz mekanlarda vatandaşlarımızın maske ve mesafe kurallarına uyduklarını gördük. Bu iyi bir şey. Ben buradan tekrar yinelemek istiyorum; mutlaka vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesi gerekir. Bunlara riayet edilirse, hayatımızı normal devam ettirebiliriz. Artık ilimizde de ülke genelinde olduğu gibi evlerin dışında her alanda maske takmak zorunlu hale geldi. Biz bunun uygulanması için kontrollerimizi sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Sosyal mesafe konusu da bu anlamda çok önemli. Çünkü bu virüs, solunum yolları ile daha çok bulaşıyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu da hijyen. Bu üçüne riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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