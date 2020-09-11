Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı Mersin’in Silifke ilçesinde Diocaesarea Antik Kenti’ndeki Roma yolu temizlenerek, antik kenti gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı Mersin’in Silifke ilçesinde Diocaesarea Antik Kenti’ndeki Roma yolu temizlenerek, antik kenti gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi

İHA

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Uzuncaburç mahallesindeki Diocaesarea Antik Kenti'ndeki Roma yolu temizlenerek, antik kenti gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi.

Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı Mersin’in Silifke ilçesinde Diocaesarea Antik Kenti’ndeki Roma yolu temizlenerek, antik kenti gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Uzuncaburç mahallesindeki Diocaesarea Antik Kenti’ndeki Roma yolu temizlenerek, antik kenti gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi.
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında var olan Roma yolu, temizlenerek tekrar gün ışığına çıktı.
Doç. Dr. Aydınoğlu, Roma Yolu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzuncaburç Antik Kenti bu bölgenin başkenti. Hem dini hem de idari merkez. O yüzden antik dönemde özellikle Helenistik dönemden başlayan süreçte Roma dönemi ve geç antiklerde bölgede bütün yollar buraya bağlanıyor. Bu kutsal alana geliyor. Modern Silifke, modern Erdemli ve Mersin civarındaki bütün yolların burayla bağlantısı var. Bu yollardan biri Kızkalesi'nden geliyor ve Uzuncaburç’a bağlanıyor. Burası Roma yolu olarak bilinen yol ve uzun süredir ormanla kaplı bir yoldu" dedi.
2018 yılında başlayan çalışmalarla Kültür Bakanlığı ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün verdiği destekle aynı zamanda Mersin Valiliğinin destekleriyle Silifke Müzesi ile birlikte Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak bu yolda çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Doç. Dr. Aydınoğlu, "Bu çalışmalar kapsamında yolu temizledik. Bugün görünen hale getirdik. Aynı zamanda Antik Dönemde bu tür yolların etrafları, burası kutsal merkez olduğu için Nekropolis (mezarlık) olarak kullanılır. Bu yolun etrafında da çok sayıda mezar vardı. Biz bunların kazılarını da gerçekleştirdik. 32 mezar açtık. Çok zengin buluntularıyla birlikte. Bunlar da Silifke Müzesinde sergiye hazırlanıyor. Bu mezarlarla birlikte bu yolu bir parkur haline getirdik. Buralara tabelalarla işaretledik. Bugün herkesin gezmesi için hazır hale getirdik. Bugün kısa da olsa yaklaşık 2 kilometrelik bir parkur. Uzuncaburç’a yürümek isterseniz bu yol üzerinden, antik yol döşemeleri üzerinden, ormanlık içinden yürüyebilirsiniz. Uzuncaburç’taki kente modern köye ismini veren kuleye, Uzuncaburç’a, ulaşırsınız. Oradan da bütün antik kenti gezme şansınız olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor
Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu Fuat Oktay: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimize ters gözle bakılmasına müsaade etmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı ...
Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye Anadolu'dan yeniden su verilecek
YEREL HABERLER Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye Anadolu'dan yeniden ...
'Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi' açıldı
YEREL HABERLER 'Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye su müjdesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye su müjdesi
Başkan Yılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Yöresel tandır kültürü Mezitlili kadınların kazanç kapısı olacak
YEREL HABERLER Yöresel tandır kültürü Mezitlili kadınların kazanç ...
Su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Mersin'deki üretici kadınlar Covid-19 sürecinde dijital pazara girdi
YEREL HABERLER Mersin'deki üretici kadınlar Covid-19 sürecinde ...
Toroslar'ın doğal ve tarihi güzellikleri keşfedilecek
YEREL HABERLER Toroslar'ın doğal ve tarihi güzellikleri keşfedilecek
Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Üç kurala riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim"
YEREL HABERLER Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı Mersin Valisi ...
Akkuyu NGS´nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör ...
Mersin'de Covid-19 ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de Covid-19 ile mücadele aralıksız sürüyor
Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk bayrağı
YEREL HABERLER Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk ...
Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere aykırı davranmak suçtur"
YEREL HABERLER Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere ...
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz” Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194’üncü yıldönümü dolayısıyla zabıta memurlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve ...
Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi
YEREL HABERLER Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi
Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör ...
Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı
Doç. Dr. Yakar: “Mide botoksu, tokluk hissini uzatıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yakar: “Mide botoksu, tokluk hissini ...
"Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER "Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar ...
Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor
YEREL HABERLER Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri ...
Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor
YEREL HABERLER Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor
Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X