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Covid salgını plastik boru üretimine engel olamadı Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım: "Pandemi döneminde üretime ara vermedik"

İHA

Covid salgını plastik boru üretimine engel olamadı Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım: "Pandemi döneminde üretime ara vermedik"

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) faaliyet gösteren plastik boru fabrikasında, korona virüs salgını dönemde de gerekli tedbirler alınarak üretime devam edildiği bildirildi.
2008 yılında MTOSB'de 65 bin metrekarelik alanda faaliyetlerine başlayan Yılbor Boru, sağladığı 150 kişilik istihdam ile bölgenin önemli sanayi kuruluşları arasında yerini aldı. 2018 yılında ihracat satışlarının toplam satışlarda yüzde 40’lık bir paya sahip olduğunu belirten Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "2019 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaştı. Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olan firmamız, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştirmekte. Firmamızda inşaat sektörüne yönelik alt ve üst yapı grubunda yer alan tüm ürünler giriş kontrolden başlayarak sevkiyata kadar tüm aşamalar, 'EN' ürün standartları ve 'ISO 9001' standartları göz önünde bulundurularak bünyemizde bulunan akredite laboratuvar gözetiminde üretimimizi sürdürüyoruz. Üst yapı grubunda 'PVC atık su boru & ek parçaları, PPRC, damlama sulama boruları ve kompozit boru & ek parçaları' üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bununla birlikte alt yapı grubunda yer alan PE100 ve PVC temiz su borusu imalatı gerçekleştirmekteyiz" dedi.
"Hükümetimizin aldığı tedbirler doğrultusunda üretmeye devam ettik"
Pandemi sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Sürecin ilk başladığı dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan kaotik duygu durumunu geçersek, hemen ardından şirketimizde yaptığımız kısa bir değerlendirme sonucunda bu krizin kısa sürede geçmeyeceğini, ama üretmeden de yönetilemeyeceğini öngörerek, çalışanlarımızın birer değer olduğu bilinciyle, daralmaya gitmeyeceğimizi, hükümetimizin almış olduğu tedbirler kapsamında üretim faaliyetlerimize devam etmeye karar verdik. Personel çıkarmadık, çıkarmayı da düşünmedik" ifadelerini kullandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının, ihracatlarında kısa süreli de olsa yavaşlamaya neden olduğunu dile getiren Yıldırım, "Fakat biz bu krizi, yurtdışındaki çözüm ortaklarımızla çok doğru yönettik. Bu süreçte ihracat yaptığımız ülkelerde bulunan çözüm ortaklarımızın ülkelerinde uygulanan kısıtlamalar, tedbirler, yasaklar ile ilgili bize aktardıkları bilgiler doğrultusunda ihracatlarımızı sağlıklı bir şekilde ilgili ülkelere gerçekleştirdik. Libya, Suriye, Irak, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Bahreyn ve Katar bu süreçte ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerdir" diye konuştu.
"Bu krizi üretmeden aşamayız"
Pandeminin halen dünyanın bir numaralı gündem maddesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnsan sağlığı her şeyden önemli bir husus. Fakat böylesine zorlu bir süreçte üretimden tamamen vazgeçmek, hem istihdam oranlarını hem de ülke ekonomimizi olumsuz etkileyecektir. Bu aşamada en doğru karar tüm tedbirleri üst seviyede tutarak, maske ve hijyen kurallarına sonuna kadar uyarak üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sayılarını korumaya devam etmektir. Biz de bu krizi üretmeden aşamayacağımız bilinciyle, tüm tedbirlerimizi üst seviyede tutarak çalışmalarımızı sürdürecek, ihracat ve yeni yatırım hedeflerimizden şaşmadan ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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