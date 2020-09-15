Mersin Üniversitesi, 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde 15 ödülle yine birinci

– Mersin Üniversitesi (MEÜ), önemli bir başarıya imza atarak, 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde 3 kategoride de 15 ödül alarak bu yıl da birinci oldu.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, ‘Engelsiz Üniversite’ olma konusunda çalışmalar yürüten üniversite yine önemli bir başarı elde etti. MEÜ, Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörlüğünde geçen yıl rekor kırarak kazandığı Türkiye birinciliğinin ardından, 2020 Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri töreninde de 3 farklı kategorinin üçünde de toplamda 15 ödül birden kazanarak, yine birincilik kürsüsündeki yerini aldı ve büyük bir başarıya imza attı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni, bu yıl video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen ödüller, MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan Boyraz tarafından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Abdullah Akmaz ve Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Gürkan Temiz’e takdim edildi.

Ödüle layık görülen ve kendilerine nezaket ile ev sahipliği yapan ilgili fakülte dekanlarına, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerine teşekkür eden Boyraz, MEÜ’de öğrenim gören ve farklı engelleri bulunan özel gereksinimli öğrencilerin yükseköğrenim yaşamlarına ilişkin bilgiler verdiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, bu alana gösterdiği hassasiyet ve verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Boyraz, üniversitedeki engelli öğrencilerin başarı grafiklerini arttıracak, onların sosyalleşmesini sağlayacak ve öğrenim gördüğü üniversite ile birlikte bulunduğu topluma entegrasyonunu artıracak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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