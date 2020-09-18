Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Uluslararası Müzik Festivali, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Bu yıl 01-18 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ve Dünya Sağlık Örğütü´nün pandemi olarak tanımladığı koronavirüs salgınıyla birlikte ekim ayına ertelenen 19´uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), salgınının toplum sağlığı için halen risk taşıması nedeniyle yönetim kurulunca 2021 yılına ertelendi. Festivalin yeni tarihinin, ilerleyen zamanlarda kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "1 Nisan´da başlayacağını duyurduğumuz ve pandemi nedeniyle ekim ayına ertelediğimiz 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali´nin, pandeminin risk taşımaya devam etmesinden dolayı bir sonraki yıl yapılmasının daha doğru olacağı kararı Yönetim Kurulumuzca alınmıştır. 19 yıldır kesintisiz sürdürülen, her yıl dünyanın saygın solist ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturarak paha biçilmez sanatsal değerler üreten festivalimiz, yine halkımızın sağlığı için ertelendi. Tüm dünya için bir tehdit olan salgınının son bulacağı nice festivallerde buluşmak üzere, tüm insanlığa şifa ve sağlıklı günler diliyorum" dedi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-09-18 15:05:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.