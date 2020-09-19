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Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2.4 liradan başlıyor Mersin'in Erdemli ilçesinde tarlada kilosu 40 kuruşa satılan domates, ilçe merkezindeki zincir marketlerde 2.4 lira ile 5.95 lira arasında satılıyor Üreticiler domatesin tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti

İHA

Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2.4 liradan başlıyor Mersin'in Erdemli ilçesinde tarlada kilosu 40 kuruşa satılan domates, ilçe merkezindeki zincir marketlerde 2.4 lira ile 5.95 lira arasında satılıyor Üreticiler domatesin tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti

Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticinin kilosunu 40 kuruştan sattığı domates, aynı ilçedeki zincir marketlerde ise 2.4 lira 5.95 lira arasında satılıyor. Domates üreticileri, ürün maliyetlerinin listesi ile ürünlerini köy meydanında sergileyerek mağduriyetlerine dikkat çekti.
Üreticiler tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Üreticiler kendilerinin 40 kuruşa sattığı domatesin yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde 3 ila 4 liradan satıldığını belirtti. İlçe merkezindeki marketlerde ise domates fiyatının cinsine göre 2 lira 40 kuruş ile 5 lira 95 kuruş aralığında olduğu görüldü.
Üreticilerden Sadi Tilki, "Bir kök domatesin bize maliyeti 3 lira 75 kuruş. Buradan çıkışı ise 40 kuruş50 kuruş. 30 kilometre aşağıdaki sahil bandında bir markette bunun satışı marketten markete 3 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Kilo bazında fiyatlar 2,5 lira, 3 lira arasında olması lazım ki biz geçtiğimiz yıldan zaten borçlu devrettik, bu yıl da borçlu devrettiğimizde maliyet bize 4 katını buluyor" dedi.
Tilki, "Bizlere yardım edin, bizler mağdur durumdayız. Şu an biz 2 lira maliyeti olan bir kilo domatesi 40 kuruşa satıyoruz. Onu da Irak ve Suriye tırları alıyor" diye konuştu.

Üretici ucuza satıyor, tüketici pahalıya alıyor
Üreticilerden Ahmet Öğer de, "Tüketiciler ürünü ucuz yesin ama girdilerimiz çok pahalı. Biz razıyız, tüketici domatesin kilosunu 50 kuruşa yesin ama o da olmuyor. 25 kilometre ilçe merkezimizde domates 3 lira, üretimin yapıldığı burada 40 kuruş, reva mı bu" dedi.

Ürünlerin fiyatı gittiği yerlerde katlanarak artıyor
Ürün alımı yapan esnaflardan Mustafa Cırık ise marketlere fatura denetimi yapılması gerektiğini belirtti. Cırık, "Limonda da başımıza geldi bu. 2 liraya sattığımız limon gittiği İstanbul'da 10 liraya satıldı. 1 kilo domatesin buradan İstanbul'a gitmesinin maliyeti 1 lira. Karşıya vardığı zaman bu 4 katına, 5 katına, 10 katına çıkıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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