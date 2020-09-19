Tarihi kalıntılar arasında çöp topladılar

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde temizlik çalışması yaptı. Belediye çalışanları, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi kalıntılar arasına atılan atıkları topladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çalışanların korona virüs tedbirleri alarak katıldığı etkinlikte çuvallar dolusu atık toplandı. Soli Pompeiopolis Antik Kentinin yanı sıra Antik Limandan başlayarak Kerim Afşar Parkına kadar olan geniş bir alanda yapılan etkinlikte toplanan çöpler, Soli Pompeiopolis Parkında oluşturulan platformda sergilendi. Atıklardan meydana gelen eserlerin de sergilendiği Sokak Sergisi yoğun ilgi gördü.

Aynı zamanda Dünya Temizlik Gününe denk gelmesi nedeniyle böylesi farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, “Personelimizle birlikte parklara, yollara, tarihi alanlara atılan çöpleri topladık. Ortaya son derece kötü görüntüler çıktı. Gün boyu farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek amacıyla bu çöpler sergilenecek” dedi.

Mezitli’de son derece hareketli bir hafta yaşandığına vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da açıklamasında, “Dolu dolu geçirdiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftamızın, Dünya Temizlik Gününe denk gelmesi nedeniyle farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Hep oldukça geniş bir alanı çöplerden arındırırken, yaşanan tahribatını boyutunu gösterebilmek amacıyla da sokak sergisi düzenledik. Umarım ki, açılan bu sergiyi görenler, çalışanlarımızın her gün büyük bir özveriyle bakımını yaptığı, temizlediği parklarımızı, sokaklarımızı, çevremizi daha temiz tutarlar ve çöplerini yerlere atmazlar” diye konuştu.

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