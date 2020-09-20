Yenişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sürüyor

İHA

Yenişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda birbirinden anlamlı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda personelin katılımıyla yapılan aktiviteler ise toplumda farkındalık oluşturuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında daha önce açık havada zumba dans gösterisi ve yoga seansı yapılırken, 7 günlük program plates, toplu çevre temizliği ve sabah yürüyüşü ile devam etti. Bu yıl 'herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' sloganıyla yapılan etkinlikler, sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesini hedefliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz ay sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen 'İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak dikkat çekmişti.
Toplu çevre temizliği etkinliği
Yenişehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerde korona virüs önlemlerini de titizlikle alıyor. Program kapsamında Pirireis Mahallesi'ndeki Piri Reis Parkında pilates seansı, World Clean Up Day/Dünya Temizlik Günü’nde Fuat Morel Mahallesi'nde belediye personeli ile toplu çevre temizlik etkinliği ve daha sonra belediye personeli ile Özgecan Barış Meydanı’ndan, Marinaya kadar sosyal mesafeli sağlık yürüyüşü yapıldı.
Pedallar sağlık için çevrilecek
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21 Eylül’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklar için Doğa ve Ekoloji konulu 'Masal Gezginleri' interaktif gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin son günü olan 22 Eylül’de ise Mersin Bisiklet Derneği ile birlikte Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasından Kushimoto Sokağına kadar bisiklet korteji düzenlenecek. Daha sonra Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılarak, bisiklet etkinliği ve çeşitli dans gösterileri yapılacak. 22 Eylül World Car Free Day/Dünya Otomobilsiz Yaşam Gününde karbon emisyon seviyesinin düşürülmesine dikkat çekmek amacıyla Yenişehir Belediyesi çalışanlarının işe yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma ve servis kullanarak gelmesi de sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: "Ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkesi ...
Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Daha güzel bir Mersin için Anamur'dan Tarsus'a kadar çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal ...
Koronavirüse karşı D Vitamini tavsiyesi
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı D Vitamini tavsiyesi
Boğazın şampiyon yüzücüleri, gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER Boğazın şampiyon yüzücüleri, gözünü olimpiyatlara ...
Göksu Irmağı'nda rafting keyfi Heyecan dolu anların yaşandığı rafting etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Göksu Irmağı'nda rafting keyfi Heyecan dolu anların ...
Büyükşehir Belediyesinin projesiyle 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesini Tarsus’ta başlattı. Proje kapsamında toplam 60 aileye bin 500 küçükbaş hayvan, bir yıllık yem ve aşı desteği verilecek Seçer: “Bu projenin bugünkü cari fiyatlarla 5 yılda maliyeti yaklaşık 11 milyon lira olacak”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin projesiyle 60 aileye toplam ...
Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı
Tarihi kalıntılar arasında çöp topladılar
YEREL HABERLER Tarihi kalıntılar arasında çöp topladılar
Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 lira olmasına üreticiden tepki
YEREL HABERLER Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 lira ...
Mut’ta zeytin hasadı başladı Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 210 bin ton zeytin ve 20 bin tonda zeytinyağı rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Mut’ta zeytin hasadı başladı Mersin’in Mut ilçesinde ...
Romanların renkli dünyası duvarlara yansıyor
YEREL HABERLER Romanların renkli dünyası duvarlara yansıyor
Çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, transfer çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, transfer ...
Romanların yıkık dökük duvarları sanatla hayat buluyor Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi el ele vererek, Roman vatandaşların yaşadığı dezavantajlı mahallelerde evlerin duvarlarını sanatla bezemeye başladı MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor ve ekibi, duvarları rengarenk figürlü çizim çalışmaları ile süslerken, Roman vatandaşlar da fırçayı ellerine alıp ekibe destek oluyor
YEREL HABERLER Romanların yıkık dökük duvarları sanatla hayat ...
Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2.4 liradan başlıyor Mersin'in Erdemli ilçesinde tarlada kilosu 40 kuruşa satılan domates, ilçe merkezindeki zincir marketlerde 2.4 lira ile 5.95 lira arasında satılıyor Üreticiler domatesin tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti
YEREL HABERLER Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2.4 ...
Erdemli Belediyesi Kumkuyu ve Kayacı’da çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi Kumkuyu ve Kayacı’da çalışmalarına ...
Toros Üni TV yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER Toros Üni TV yayın hayatına başladı
Çalışanlardan Başkan Tarhan’a ‘ödül’ kutlaması
YEREL HABERLER Çalışanlardan Başkan Tarhan’a ‘ödül’ kutlaması
Mersin'de Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı
Mersin'de Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Nükleer enerjinin çevresel ve sosyo-ekonomik yararları masaya yatırıldı Rosatom Sürdürülebilirlik Direktörü Polina Lion: “Covid-19, nükleer enerjinin istikrarlı bir elektirik tedarikini garanti ettiğini doğruladı”
YEREL HABERLER Nükleer enerjinin çevresel ve sosyo-ekonomik ...
Koronavirüse rağmen dünya şampiyonu olmak istiyor
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen dünya şampiyonu olmak istiyor
Koronavirüse rağmen dünya şampiyonu olmak istiyor
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen dünya şampiyonu olmak istiyor
(Özel) Mersinli hemşire pandemi stresini camı ilmik ilmik işleyerek atıyor Mersin’de 27 yıllık hemşire Kıymet Özdemir, sağlık çalışanı olarak özellikle pandemi döneminde yaşadıkları yoğun iş stresini aşmanın yolunu camı ilmik ilmik işleyerek ortaya çıkardığı eserlerde buluyor Hemşire Kıymet Özdemir: “Tesadüfen gördüm, kursuna gittim ve tutku haline getirdim” “Ruhumu dinlendirmek, Covid-19 sürecini daha kolay atlatmak istedim”
YEREL HABERLER (Özel) Mersinli hemşire pandemi stresini camı ilmik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X