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DEAŞ, Türkiye'yi çatışma bölgesine sokmayı hedeflemiş Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi Yakalanan örgüt mensuplarının 'tağut düzen' olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlenmişti

İHA

DEAŞ, Türkiye'yi çatışma bölgesine sokmayı hedeflemiş Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi Yakalanan örgüt mensuplarının 'tağut düzen' olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlenmişti

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Yakalanan örgüt mensuplarının 'tağut düzen' olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlenmişti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Türkiye'nin son dönemde Müslüman ülkeler arasında bir model ülke olma özelliğine sahip olması nedeniyle, DEAŞ üyelerinin Türkiye'yi hedef gösteren ifadeler kullandığı, yönetim tarzı ve yürürlükteki hukuku İslami olmayan bölge anlamına gelen, 'darul harp' olarak gördükleri belirlendi. Bu kapsamda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı grupların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin örgüt mensubu şahısların kendi aralarında Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesi durumunda bunun, örgüte fayda sağlayacağı şeklinde aralarında konuşmaların geçtiği de tespit edildi.
Yapılan çalışmalar ve istihbari sonuçlar ışığında harekete geçen Mersin polisi, iki ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda H.A., H.Y., S.Ç., S.Y., M.K., İ.K., E.A., Z.A.B., ve A.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin 'tağut düzen' olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i 18 yaşındaki küçük 9 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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