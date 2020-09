Adanalıoğlu sahili, lazerli plaj kumu eleme makinesiyle temizlendi

– Akdeniz Belediyesi, Adanalıoğlu sahilinin üst kesimini lazerli plaj kumu eleme makinesiyle temizledi. Gelen talepler üzerine sahile yeni çöp konteynerleri de konuldu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların temiz, sağlıklı ve düzenli çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek adına hizmetler devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, her yıl yerli ve yabancı öğrencilerin katılımıyla temizlenen Adanalıoğlu Mahallesi sahili, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine bu yıl pandemi nedeniyle iş makineleri ve ekiplerce temizlenerek, düzenlendi.

Adanalıoğlu sahilinin üst kesiminde, görevli ekipler tarafından lazerli plaj kumu elemetemizleme makinesiyle sahilde bulunan tonlarca kum elenerek, biriken her türlü çöp ve atık temizlendi. Toplanan onlarca tonluk atık, yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek çöp depolama alanına taşındı.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin sahildeki temizlik ve düzenleme çalışmalarını takip eden Adanalıoğlu Mahallesi Muhtarı Kazım Can, Limonlu Mahallesi Muhtarı İsa Sakar ve Akdeniz Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir; hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gültak ve ekibine teşekkür ettiler.

Adanalıoğlu sahili, yakın geçmişte, baraka tipi yapılar nedeniyle oluşan çevre ve gürültü kirliliğinden kaynaklı şikayetlere konu olmuş; bunun üzerine belediye ekiplerince sahildeki onlarca barakanın yıkımı yapılmıştı. Adanalıoğlu sahili ve çevresindeki 2,5 milyon metrekarelik alan, geçen aylarda Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan bir kararname ile de koruma altına alınmıştı. İlgili kararname ile bu bölgenin 1 milyon metrekaresi ‘kesin korunacak alan’, 1,5 milyon metrekaresi de ‘doğal koruma alanı’ ilan edilmişti.

