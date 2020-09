Seçer: "Metro için 9 Ekim'de ihaleye çıkıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Engellemeleri yok sayacağım ve başka kapılar bulacağım" "Borçlanma için başkana yetki verilmiyor, bu tabi ki yaman bir çelişki"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'metro projesi' için 9 Ekim’de ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Bize ek talep geldi sürenin 20 gün uzatılmasıyla ilgili. 21 Eylül’dü tarihi. Çok etkin, yetkin firmaların talebiydi bu. İnşallah 9 Ekim’de ihale olacak. Bunların aşamaları var. Kısa süre içerisinde nihayetlendiririz ve bir an önce kazmayı vururuz” dedi.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kentin vizyon projesi olan metroyu hayata geçirmek için 9 Ekim’de ihaleye çıkacaklarını duyurarak, “Bize ek talep geldi sürenin 20 gün uzatılmasıyla ilgili. 21 Eylül’dü tarihi. Çok etkin, yetkin firmaların talebiydi bu. Çünkü finansmanı yurtdışından sağlayacaklar. Bizlerden 20 gün ilave süre talepleri oldu. Bizler de makul karşıladık. Biz de istiyoruz çok sayıda etkin, yetkin firma girsin, rekabet ortamını güçlendirelim. Mersin’e kazandıracağımız çok önemli yatırım. Mersin’in hem trafiğine, toplu taşımasına, caddelerdeki, bulvarlardaki trafiğine etki edecek hem de sosyal yaşantısına etki edecek. Medeniyet kenti olması yolunda önemli bir proje metro. Gelişmiş kentin yatırımıdır. Gelişmemiş kentte metro olmaz. Mersinimize de yakışır. Kazandırmak istiyoruz. İnşallah 9 Ekim’de ihale olacak. Bunların aşamaları var. Kısa süre içerisinde nihayetlendiririz ve bir an önce kazmayı vururuz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehirin borçlanması için başkana borçlanma yetkisi verilmiyor, bu tabi ki yaman bir çelişki”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde geri çevrilen borçlanma talebi sorusu üzerine sitem etmediğini, ancak ortada bir çelişki olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Meclis üyelerimizin hepsine başarılar diliyorum. Onlar da benim gibi işin içerisinde. Onlar da gerçekleri biliyor ve görüyorlar. Siyaset bazı doğruları yaptırmaktan onları engelliyor. Doğru şeyleri isteseler de yapamıyorlar. Umut ederim kısa sürede aşarız. Biz borçlanma almışız almamışız, bunlar tabi ki belediyenin bütçe denkliği için önemli. Biz bütçe yapmışız. 2019’un Kasım ayında mecliste kabul edilmiş. Bu kabul edilen ki, bugün borçlanma yetkisine ret oyu veren meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen bütçede, zaten ben bütçe denkliği için oylamada istediğim miktarı kendilerinden talep etmişim. Benim şu alanda şu kadar giderim var, burada bu yatırımı yapacağım, benim gelirlerim de şu. İşte Maliye’den, İller Bankası’ndan, öz gelirlerim şu ama benim şu kadar açığım var. Bu açığı da ben borçlanma marifeti ile karşılayayım. Bütçe denkliği oluşturacağım. Bütçemi yapmışım 2 milyar 255 milyon lira ve bana meclis üyeleri ‘tamamdır’ diyerek el kaldırmış ve bütçe oy birliği ile geçmiş. Şimdi aynı bütçede yer alan borçlanma kaleminde Büyükşehir Belediyesinin borçlanması için başkana borçlanma yetkisi verilmiyor; bu tabi ki yaman bir çelişki. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu önümüzdeki günlerde belki gündeme gelebilir. Ekim ayında meclis var. Belki kasım ayında. Bütçe denkliği için tekrar borçlanma yetki talebini yineleyebiliriz” diye konuştu.

“Engellemeleri yok sayacağım ve başka kapılar bulacağım”

Başkan Seçer, tüm olumsuzluklara rağmen yeni yollar açarak yatırımları sürdüreceğini ifade ederek, “Meclisin takdirine kalmış. Her hal ve şartta biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yol da yapacağız, metro ihalesine de çıkacağız. Köprülü kavşak da park da yapacağız. MESKİ yatırımları da olacak. Borçlanma yetkisi alamıyorum diye gerekçem yok. Bunu insanlar kafalarından silsinler. Vahap Seçer Başkanlarının bu tip sığ sularda zamanını yitirecek, enerjisini tüketecek vakti yok. Mersin’in de yok. Bana 150 milyon lira verseler ne olur dünyanın sonu mu olur? Olması gereken bir işi yapmıyorlar. Bunu halk görecek, vatandaş bunu değerlendirecek ama ben alternatif bulacağım. Onların o engellemelerini yok sayacağım ve başka kapılar bulacağım. Allah büyük. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Mersin de güçlü, belediye de güçlü, Belediye Başkanı da inançlı ve güçlü. Şu anda vehmedecek, sıkıntıya girecek bir durum yok. Önemli olan ülkede siyasal, ekonomik istikrarsızlık olmasın” şeklinde konuştu.

“MESKİ kent genelinde 27 noktada önemli çalışmalar sürdürüyor”

MESKİ’nin kentin 27 noktasında yağmursuyu, içmesuyu, arıtma tesisi gibi altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Seçer, sözlerine şu şekilde devam etti: “MESKİ önemli hizmetler yapıyor. Şu anda 27 noktada MESKİ’nin imalatı var. İki bölgede artma tesisi, 11 bölgede içmesuyu, yağmursuyu, yer altı düzeneklerinin yapıldığı imalatlar, kanalizasyon çalışmalarının yapıldığı yer var. Mersin’i yoğun yağışlarda su bassın istemiyoruz. Akkent, Vatan Caddesi, Karacailyas, Kızkalesi, Yalınayak Mahallesi, Silifke’de yağmursuyu, içmesuyu, arıtma tesisi çalışmalarımız sürüyor. Bunlar önemli yatırımlar. Bunlar yer altında yapılan yatırımlar. Vatandaşlarımız şu an bunu görmüyor ama şiddetli yağışlarda bu yatırımların getirisi ortaya çıkacak. Ne kadar önemli yatırımlar olduğunu göreceğiz. Kültür Park’ta 14 noktada yağmur suyu hatlarının denize bağlandığı noktalarda ki, yıllarca ihmal edilmiş, bakımı yapılmamış, önünde kil tabakaları oluşmuş, bunların temizliğini yapıyor arkadaşlar. Mersin’in altyapı sorunu kalsın istemiyoruz. Kışa hazırlıkta mazgal rögar çalışmaları son derece önemli. MESKİ bunun çalışmalarını bir ay önce başlattı. Yağmurlar başlamadan çalışmalarımızı sona erdirmeyi düşünüyoruz."

“Bütün kentin aktörleri bir harmoni içerisinde çalışıyor ve bir ses uyumu var”

Başkan Seçer, Mersin’de vatandaşların kimlik ayrımı gözetmeksizin huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığını vurgulayarak, “Mersin huzur kenti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar burada huzur içerisinde gezebiliyor. Kurumların senkronize, uyum içerisinde çalışması, bu belediyelerdir, valiliğimizdir, jandarmadır, diğer sivil toplum örgütleridir, siyasi partilerdir, bütün kentin aktörleri bir harmoni içerisinde çalışıyor ve bir ses uyumu var. Bu son derece önemli. Bunun değerini bilmek ve bunu bozmamak lazım" dedi.

Yol yapım çalışmaları için 139 yeni araç geliyor

Başkan Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Fen İşleri Dairesinin de üst yapı yatırımlarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Bütün dairelerimiz olağanüstü çalışıyor. Yol ile ilgili çok iyi dönüşler alıyorum vatandaşlardan ve muhtarlardan. Yol asfalt için 139 yeni araç geliyor. Kamyon, silindir, yama robotu gibi yol asfalt yapımında kullanılan bütün bu ekipmanlar araç filomuza katıldığı zaman daha modernize olacak. Köprüler, köprülü kavşaklar, menfezler gibi birçok alanda merkezde ve ilçelerde çalışmalar sürüyor. Merkezde 4 köprülü kavşak projemiz var. Dördüncü çevre yolu açılacak. Akbelen’den başlayacak Mezitli’ye kadar devam eden ilk etapta yaklaşık 1.5 kilometrelik, hukuki altyapısı hazır. Kamulaştırmaları bitmiş. Sadece makinalar girip bulvarlar açılacak. Bundan sonraki bulvarlardaki modeli ilk orada uygulayacağız. Yani her türlü ihtiyaçlar ince ayrıntılarına kadar o bulvar üzerinde düşünülmüş olacak. Çok kısa süre sonra başlayacağız. İhalenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Hem orası hem Forum Katlı Kavşağı kısa süre içerisinde başlayacak. Muhtelif caddelerde de asfalt çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

“Betonları ortadan kaldırıp daha çok yeşil alan oluşturacağız"

Başkan Seçer, tahsisini Milli Emlak’tan aldıktan sonra Kültür Park’ta önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Biz göreve geldiğimizde Kültür Park ve Atatürk Parkı’nın tahsisi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde değildi. Daha önce tahsis yapılmış, yenilenmemiş, süresi bitmiş. Burada bir takım yenileme çalışmaları olmuş ama arzu edilen, bu dokuya uygun proje değil. Farklı konseptlerde kafeler açtık. Biz buraya işlem yapma konusunda hukuki olarak sıkıntı çekiyorduk. Buranın Milli Emlak’tan tahsisi konusunda süre kaybettik. Gecikmeli de olsa gerçekleşmiş oldu. Atatürk Parkı’nın da tahsisini Milli Emlak’tan birkaç ay önce aldık. Deniz dalga vurunca orada önemli tahribatlar yapmış. Kıyı tamamen çökmüştü. Orada da önemli sıkıntılar vardı. Vatandaş da bu bölgelerin bize ait olduğunu biliyordu, bütün şikayetler de bize geliyordu ancak tahsisi bizde olmadığı için herhangi bir işlem de yapamıyorduk. 2 yıllık geçici tahsis alındı. Kısa sürede sorun ortadan kalktı. Orayı da imar altına aldık. Kıyıların tamiratı gerçekleşti. Şu anda yeni bir proje çalışıyor arkadaşlarımız ama yıkıp, döküp, kıran değil, gereksiz betonları ortadan kaldırıp daha çok yeşil alan oluşturacağız. Kültür Park’ta da aynı uygulamayı yapıyoruz. Gereksiz gördüğümüz beton zeminleri orijinal haline, toprağa, çime, ağaca kavuşturmaya çalışıyoruz.”

“Kafeler bizim için ticari amaç içermiyor”

Hizmete açtıkları kafelerin ticari amaç gütmediğini, vatandaşlara hizmet amacı taşıdığını ifade eden Seçer, “Buraya gelen bizim için müşteri değil vatandaş. Çok memnunum, çok güzel dönüşler var” diye konuştu. Başkan Seçer, kafelere yenilerini ekleyeceklerini belirterek, “İki kafe daha açılıyor. Kır kahvesi konseptinde kahvehane diye tabir ettiğimiz yeni bir kahve açılıyor, hemen Muğdat Camii’nin karşı istikametinde. Yine bir kafemiz daha açılacak, yakın tarih içerisinde. Yeni yapılan kafelerimiz var. Bütün bunlar hizmete girdikçe Kültür Park’ın şekli şemali değişiyor. Daha temiz bir hal alıyor. Temiz kaldıkça insanlar kirletmiyor. Bu dönüşümü gördük. Bir mekânı temiz tutarsanız vatandaş da kirletmekten imtina ediyor. Mersin temiz olmalı. Temizliğe çok önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

