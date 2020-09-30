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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat sektörü konut kredi faizlerine indirim istiyor

İHA

İnşaat sektörü konut kredi faizlerine indirim istiyor

– Mersin’de faaliyet yürüten ikamet amaçlı inşaat müteahhitleri, sektörün canlanması için geçtiğimiz aylarda uygulanan düşük faizli konut kredilerinin yeniden kullandırılmasını talep etti. İnşaatın yaklaşık 200 farklı iş kolunu hareketlendirdiğini belirten sektör temsilcileri, böyle bir çalışmanın yastık altındaki paraların ekonomiye kazandırılmasında büyük rol oynayacağının altını çizdi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 14 Nolu İkamet Amaçlı İnşaat Meslek Komitesi Meclis Üyeleri sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini anlatan meclis üyeleri, sektörün yeniden canlanması adına konut kredisi faiz oranlarının bir kez daha düşürülmesinden sektör temsilcilerinin ayakta kalabilmek adına kullandığı kredilerin yapılandırılmasına, Yenişehir bölgesinde beklenen imar planlarından karşılaşılan haksız cezalara kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Belice: “Kentsel dönüşüm ada bazlı yapılmalı”
14 Nolu Komitedeki Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Belice, Mersin’in çehresinin değişmesi adına kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Bu dönüşümün ada bazında yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Belice, böylece eski, yıpranmış ve artık ihtiyacı karşılamayan binaların modernleştirilip daha etkin kullanım imkanı sağlanabileceğini vurguladı. Belediyelerce planlar hazırlanırken bu durumun göz önünde bulundurulmasını talep ettiklerini bildiren Belice, yapılacak çalışmanın Mersin’e değer katması yanında sektörü de hareketlendireceğini ifade etti.
Mevcut durumu da değerlendiren Belice, eski ruhsatlarla yeni projelerin devam etmesine rağmen, yeni ruhsat almanın sıkıntılı olduğunu dile getirerek, “Gerek yatay mimariden gerekse inşaat belli bir aşamaya geldikten sonra satıp satamayacaklarından emin olmamalarından dolayı firmalar ruhsat almak istemiyor” ifadelerini kullandı.
Satış yapamayan firmaların ayakta kalmakta da zorlandığını belirten Belice, bu nedenle geçmişte borçlarını ödeyebilmek adına kullandıkları kredi taksitlerinin ödemesinin yaklaşmasıyla daha da zor günlere yönelecekleri endişesi taşıdıklarını söyledi.

Özbalta: “Eldeki stok konutlar satıldı”
Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bayram Özbalta da sektörün yaklaşık 2 ay önce konut kredilerinin uygun oranlara inmesiyle birlikte hareketlenmesine rağmen bu durumun uzun sürmediğini söyledi. Yaklaşık 1,52 ay boyunca sektör temsilcilerinin ellerindeki stok konutları sattığını ifade eden Özbalta, “Elinde kredi alabilme seviyesine sahip konutu olan firmalar bu dönemde satış yaptı. Öncesi kadar yoğun olmasa da ruhsatı olanlar yeni projelere de başladı” dedi.
Günümüzde ise konut kredi oranlarının yeniden 1.151,20’lere yükselmesiyle birlikte satışların durduğunu dile getiren Özbalta, sıkıntılı bir sürecin başladığını belirterek, bu sürecin ne kadar devam edeceğini kestirememeleri nedeniyle önlerini görememekten şikayetçi oldu.

Gündoğar: “Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz”
Meclis Üyesi Cihad Gündoğar ise sözlerine sektör analizi yaparak başladı. “İnşaat sektörü yaklaşık 200 iş koluyla ilgili. Sektörümüzün geçen yılki büyüklüğü 231 milyar TL. Milli gelir içindeki payı yüzde 5’in üzerinde. Gayrimenkul sektörünün büyüklüğü ise 285 milyar TL ve milli gelir içindeki payı yüzde 6,7. Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz” diyen Gündoğar, ülke ekonomisi adına önemli bir sektör olduklarını vurguladı. Düşen faiz oranlarıyla birlikte stoklarında konut kalmadığını belirten Gündoğar, şöyle devam etti:
“Covid19 önlemlerini en sıkı uygulayan sektörlerden birisiyiz. İstihdam sağlayabilmemiz için sektörün yeniden canlanması önemli. Ancak maliyet artışlarından veryansın ediyoruz. Artan demir, çimento, hazır beton fiyatlarıyla yapılacak yeni projelerdeki satış rakamlarında geçmişi yakalamamız çok zor. Bugün satışa sunulan konutlara göre yeni yapılacak konutların fiyatları yüzde 70’e yakın artacak. Bu nedenle konut kredi faizlerinin düşürülmesi önemli.”
Ticari alan inşaatlarında sorun yaşandığına da değinen Gündoğar, “Belediyeler ticari akslar üzerinde ticari alan üretebileceğimiz araziler oluşturmalı. Çevre yolu üzerindeki bazı bölgelerde arsa cinleri ticari değil ama ihtiyaç var. Bu sayı artmalı. Konut görünen bir arsa üzerinde ofis ihtiyacını karşılayamıyoruz” diye konuştu.

Özdemir: “KDV iadelerimizi almakta sorun yaşıyoruz”
Meclis Üyesi Yılmaz Özdemir de KDV iadelerini alamamaktan yakındı. Kamudan KDV alacağı olan firmaların oldukça uzun süre bekletildiğini vurgulayan Özdemir, “Konut olarak sattığımız bir daire için konut faturası kesiyoruz ama alan kişi ofis olarak kullanıyor. Yetkililer bu durumu fotoğraflıyorlar ve doğru fatura kesilmemiş olması gerekçesiyle KDV’mizi iade etmiyorlar. Bu uygulamalardan vazgeçilmeli, çünkü bizlerin sattığımız gayrimenkulün daha sonra ne şekilde kullanıldığını denetleme imkanımız da yok, yetkimiz de yok” şeklinde konuştu.
Planlarda yaşanan sorunların devam ettiğini de vurgulayan Özdemir, belediyelerin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarını tamamlamasını beklediklerini söyledi. Mersinliler olarak çok uzun zamandır bu planların hazırlanmasını beklediklerini, artık vakit kaybedilmeden bu sorunun çözülüp uyulamaya alınmasını istediklerini kaydeden Özdemir, “Müteahhitler az da olsa yeni proje için kendisine bir hareket alanı oluşturmaya çabalıyor ama çok sayıda engelle karşılaşıyor. En azından çözebilecek olduklarımıza daha çok odaklanmamız gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.
Müteahhitlerin kullandığı banka kredilerine de değinen Özdemir, bu dönemde hemen herkesin ayakta kalabilmek adına kredi kullandığını hatırlatarak, “Artık süre doldu ve kredi ödeme dönemi yaklaştı. Ama kimse ödemeleri yapabilecek parayı kazanamadı. Stoktaki konutlarını satan da borçlarını ödedi ve sıcak parası kalmadı. Bu noktada da bir yapılandırma bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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