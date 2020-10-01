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Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yıl kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştirildi Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı: "Oldukça ayrıntılar keşfedildi"

İHA

Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yıl kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştirildi Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı: "Oldukça ayrıntılar keşfedildi"

Mersin’de tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yıl kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştirildi. 70 gün süren kazılarda, anıt mezarın ayrıntıları ortaya çıkarılırken, bölgenin UNESCO Kültür Mirasına girmesi içinde çalışmalar yürütülüyor.
Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 21’incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yılki kazılar 20 Temmuz’da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar sona erdi. 70 gün süren kazılarda, anıt mezarın ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

"Aratos’un anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı"
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, Soli Pompeipolis kazılarına 20 Temmuz’da başladıklarını ve bugün itibariyle tamamladıklarını söyledi. Bu süre içerisinde zaman zaman 20’ye ulaşan kazı ekibiyle çalışma yaptıklarını kaydeden Yağcı, "Ekip Aratos’un erken imparatorluk dönemine tarihlenen mezarında temizlik ve belgeleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda anıt mezar olarak adlandırılan mimaride oldukça ayrıntılar keşfedildi. Bunun üzerine çalışmalarımız sürecek. Orta bölümdeki temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra, restorasyon aşamasına geçilecek ve Aratos’un mezarı ziyarete açılacak. Önemli buluntu derken her yıl Soli Pompeipolis’de yeni bir buluntu grubu çıkıyor. Örneğin bazı yıllar heykeller çıkabiliyor. Bu yıl da mimari yıl olarak ilan ediyoruz. Burada anıt mezarın ayrıntıları ortaya çıkarıldı. Bu çok önemli. Çünkü şimdiye kadar bilinmeyen Soli Pompeipolis’in farklı bir dönemi açığa çıkarıldı. Buda Soli Pompeipolis’in ünlülerinden biri olan Aratos’a ait. Hem tarihsel hem arkeolojik açıdan hem de bilim tarihi açısından bu çalışma çok önemli" dedi.

"Burası ülkemizin adını dünyaya duyuracak nitelikte"
Bu bölgenin Mezitli’den başlayarak Mersin’in ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuracak nitelikte olduğunu vurgulayan Yağcı, "Sadece turistik anlamda değil. Bunun tabi bilim tarihi açısından da önemi var. Aratos kendi döneminin en ünlü kişileri arasında yer alıyordu. Ancak memleketi olan Soli’de gömüldü veya oraya defnedildi. Bu bakımdan çok önemli. Coğrafya açısından Aratos’un yaşamıyla ilgili ve çalışmalarıyla ilgili tekrar bir gündem oluşturdu. Biliyorsunuz astronom şair olan Aratos, aynı zamanda birçok özellikleriyle de tanınıyor. Bu özellikleriyle devirler boyu unutulmadı. Bildiğiniz gibi NASA ayda bir kratere adını verdi. Büyük ihtimalle burası UNESCO Kültür Miras listesine girecek. Yani burası turistik olarak da ziyarete açılacak. Burası bölgeye bir canlılık getirecek, kültürel bir zenginlik kazandıracak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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