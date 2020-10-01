Akademisyen, yazar ve sanatçılar: "2022 Aratos yılı olsun"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi’nin, 2022’nin “Aratos yılı” ilan edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurusunun ardından akademisyen, yazar ve sanatçılar da bu girişimi desteklediklerini belirten açıklamalarda bulundular.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsuslu Filozof Aratos adına yıl ilan edilmesinin öncelikle felsefe ve aydınlanma çabaları adına anlamlı olacağını belirterek, “Antik Çağ’da yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci filozof Aratos adına yaptığımız bu girişimin akademisyenler ile gazeteci yazarlar tarafından desteklenmesi bizleri oldukça mutlu etti. 2022 Aratos yılı olmalıdır. Bu hareket birlikte hem Tarsus’un hem de Türkiye’nin tanıtılmasına da katkıda bulunacaktır. Sadece antik kentler değil, bu ülkenin antik çağdan bugüne kadar gelmiş bilim ve sanat insanları adına da yıl ilan edilmeli ve kültürümüzün bir parçası olan değerler toplumla buluşmalı ve genç kuşaklara da tanıtılmalıdır” dedi.

2022’nin Aratos yılı ilan edilmesi için Bozdoğan’ın öncülüğünde Tarsus Belediyesi’nin başvurusuna çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile yazar ve sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2022’nin Aratos yılı ilan edilmesinin uygun olacağını ifade ederek bu girişimi desteklerini bildirerek açıklamalarda bulundular. Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman, yazar Remzi Karabulut, Prof. Dr. Ahmet Ünal, Doç. Dr. Mustafa Günay, Prof. Dr. Zehragül Aşkın, gazeteciyazar Uğur Pişmanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Abdullah Dörtlemez, Prof. Dr. Harun Tepe, arkeolog Hüseyin Adıbelli, yazar Ayşe Yetmen, Doç. Dr. Mustafa Günay, Dr. Ali İhsan Ökten, Prof. Dr. Sinan Özbek, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Kazım Güçlü, Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, yazar Fazilet Çulha, Ekrem Kahraman, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Mustafa Şahin, yazar Ayca Öztorun, Emin Karaca, Seval Deniz Karahaliloğlu, Ali Özenç Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, iç mimar Semihi Vural, Prof. Dr. Doğan Göçmen, Doç. Dr. Muharrem Açıkgöz , program yapımcısı İbrahim Öngü, gazeteci Sinan Doğan, kooperatifçi Yasemin Kırğıl, heykeltraş Hasan Fuat Sarı, öğretmen Girne Aydın, eğitimci Filiz Arslan, mali müşavir Mehmet Akay, fotoğraf sanatçısı Bülent Akbaş, heykeltıraş Hasan Canel, mali müşavir Ziya Aykın ve Prof. Dr. İlter Uzel yaptıkları açıklamalarla desteklerini bildirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.