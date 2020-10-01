Silivri'de ağaçlık alanda yangın 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)SİLİVRİ'de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gazitepe Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Ağaçların alev alev yandığını görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler bir süre soğutma çalışmaları yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeri sürüyor.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Mersin

2020-10-01 17:42:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.