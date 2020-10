Gültak, sokak hayvanlarına mama ve su dağıttı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen etkinlikte, hayvan severler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılımıyla, sahili mesken tutan hayvanlar için mama ve su dağıttı.

Akdeniz Belediye Meclisi üyeleri ve Adanalıoğlu’nda faaliyet gösteren 20 civarında sivil toplum örgütü temsilcisi ile birlikte, sahilde yaşayan hayvanlara mama ve su dağıttıklarını belirten Gültak, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Sadece bir gün değil, her gün hayvanları koruma günü olsun. Çünkü onlar da can taşıyor. Sizin vereceğiniz bir avuç mama ve su ile hayata tutunuyorlar. Bu açıdan sadece bir gün değil, 365 gün onları korumamız gerekir” dedi.

Köpekler kısırlaştırılacak, onlar için sahile baraka yapılacak

“Hayvanları koruyalım, onları önemseyelim. Onlar da birer can ve yaşam hakları dokunulmazdır” diyen Başkan Gültak, “Adanalıoğlu sahiline, burada yaşayan hayvanseverlerin talebi üzerine, köpeklerin kalabileceği, kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunup sığınabilecekleri güzel bir kulübe yapacağız. Sahili mesken tutan 20 köpeğin kısırlaştırılması ve küpelerinin takılması işlemini de biz sağlayacağız” diye konuştu.

“Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım”

Tüm Mersinlilere çağrıda da bulunan Gültak, “Sokaklarımıza mutlaka su ve mama kapları bırakalım. Özellikle de çocuklarımıza hayvan sevgisini mutlaka aşılayalım. Çünkü hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Akdeniz Belediyesi olarak da hayvanlarımızla ilgileniyoruz ve bu konuda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

“Hem kendimiz hem de hayvanlarımız için sahilimizi temiz tutalım”

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Eğin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ile her yaştan vatandaşın eşlik ettiği etkinlikte Başkan Gültak, “Adanalıoğlu sahilimiz, ekiplerimizce geçen haftalarda temizlenip, kumları içindeki atıklar lazerli makine ile tamamen ayıklandı. Sahile yeni çöp konteynırları da koyduk. Yüzmek veya piknik yapmak için sahilimize gelen vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerini sahile değil, konteynırlara atmaları, temiz ve sağlıklı çevrenin korunması ve sürdürülmesi mücadelesinde bizlere yardımcı olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

