Mersin'de sanayi sitesinde yangın (1) Bir iş yerinde çıkan yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Mersin'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek alevlenen yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları bildirildi.

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