Süreyya teyzeden Başkan Tarhan’a pandemi teşekkürü

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Süreyya Karayağız, pandemi sürecinde sağladığı destek dolayısıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.

Süreyya Karayağız, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ı ziyaret etti. Beraberinde, Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan kütüphanelerde kullanılmak üzere kitap ve ansiklopedi seti getirerek hediye eden Karayağız, önümüzdeki günlerde kütüphaneleri de ziyaret ederek kitapları kendi elleriyle dizmek istediğini söyledi.



“Belediyemiz bize yalnız olmadığımızı hissettirdi”

Tarhan’ın makamında ağırladığı Karayağız, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, “Virüs nedeniyle sokağa çıkamadığımız günlerde kapımı çalan belediye görevlileri ekmek ve su verdi. Nasıl tarif edilmez bir duygu, anlatılamaz. Bizlere yalnız olmadığımızı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an unutulmaz duygular içerisindeyim” dedi.

Başkan Tarhan’la gerçekleştirdiği halk günleri esnasında karşılaştığını dile getiren Karayağız, “İlk defa bir belediye başkanı bana randevu verdi. Oturduk, sohbet ettik. Birlikte çay içtik. Başkanımız Neşet Tarhan’ın neden bu kadar sevildiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Allah ömrünü uzun etsin” diye konuştu.



“Desteğe ihtiyacı olanın her zaman yanındayız”

Mezitli’ye hizmet etmek için göreve gediklerini ifade eden Başkan Tarhan da “Biz hizmet verirken kimsenin rengine, inancına, siyasi görüşüne bakmıyoruz. Eğer bir insanımızın desteğe ihtiyacı varsa orada olmak bizim hem belediye hem de insani bakımdan görevimiz. Ziyareti ile bizleri duygulandıran ve bir o kadarda gururlandıran Süreyya Karayağız’a teşekkür ediyorum. Kibarlığı ve alçak gönüllülüğü ile hepimize güç ve moral verdi” dedi.

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