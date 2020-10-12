29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası başvuruları başladı

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasına başvurular başladı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasında; Çift Erkek A Master, Çift Kadın A Master ve Miks A Master kategorilerinde maçlar yapılacak. Herkesin başvuru yaparak katılabileceği turnuva Yenişehir Belediyesinin tamamen yenilediği Ata Tenis Kulübü tenis kortlarında düzenlenecek. Turnuvaya başvurmak isteyenler 0552 305 09 34 telefon numarasını arayarak kayıt yapabilecek. Turnuvanın son başvuru tarihi ise 15 Ekim Perşembe.

Turnuvada ilk maçlar 16 Ekim Cuma günü yapılacak. Tenisçiler eleme maçlarını kazanarak bir üst tura yükselmeye çalışacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm tenis severleri turnuvaya katılmaya davet etti.

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