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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Yeryüzü Pazarı hafta sonunda açılıyor

İHA

Dünyanın 70'inci, Türkiye'nin 4'üncü Yeryüzü Pazarı, 18 Ekim Pazar günü Tarsus'ta açılıyor. Pazarda yöreye ait yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin sunum ve satışları gerçekleştirilecek.

Tarsus Yeryüzü Pazarı hafta sonunda açılıyor

Dünyanın 70’inci, Türkiye’nin 4’üncü Yeryüzü Pazarı, 18 Ekim Pazar günü Tarsus’ta açılıyor. Pazarda yöreye ait yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin sunum ve satışları gerçekleştirilecek.
Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği temsilcilerinin girişimleri ile Tarsus’ta kurulacak olan Yeryüzü Pazarı için geri sayım başlarken, Slowfood Yeryüzü Pazarına ilginin hayli yüksek olması bekleniyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’ta Slowfood Yeryüzü Pazarının kurulması için yapılan girişimin ardından Uluslararası Slow Food Hareketinin onay vermesi ile birlikte kurum temsilcileri arasında işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra Makamı Danyal Cami yanında tarihi Kubat Paşa Medresesi önünde açılmasına karar verilen Yeryüzü Pazarında, yöreye ait yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin sunum ve satışları gerçekleştirilecek.
Biyoçeşitliliğin korunması ile birlikte kaliteli, sağlıklı, adil ve temiz üretim ve natürel ürünler yetiştiren üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluşmasını sağlamak amacıyla Tarsus’ta hayata geçirilecek olan Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarında ilçeye ve yöreye özgü tatlar ve ürünler tüketicilerle buluşturulacak. Bu sayede kentin ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımı hedefleniyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’ta ilk kez açılacak olan Slowfood Yeryüzü Pazarının kentin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olacağını ifade ederek, tüm vatandaşları açılışa davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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