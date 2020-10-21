Yenişehir Belediyesi, şehir tiyatrolarını Mersinlilerle buluşturacak

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ’Şehir Tiyatroları Yenişehir’de’ projesiyle birçok şehir tiyatrosunu Mersinlilerle buluşturacak. Oyunların ücretsiz izleneceği projenin ilk oyunu, Tarsus Şehir Tiyatrosunun 'Ezop' adlı oyunu olacak.

Yenişehir Belediyesi, yeni tip korona virüs nedeniyle ertelediği ve iptal ettiği kültürel faaliyetlerine yeni normalleşme süreciyle birlikte üst düzey tedbirlerle yeniden hız kazandırdı. Yeni dönemde Yenişehir Belediyesi birçok şehir tiyatrosunu Mersin’e getirecek. Bu kapsamda, ilk olarak Tarsus Belediyesi bünyesine kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, 2324 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezinde 'Ezop' oyunuyla izleyiciyle buluşacak.

Tarsus Şehir Tiyatrosunun ilk oyunu olan ‘Ezop’un konusu M.Ö. 6. yüzyılda geçiyor. Oyunu Nihat Çapar yönetirken, oyunun kadrosunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Emre Akçiçek, Ertan Rüstem, Seçil Dedeyi, Yahya Okat, Ozan Karabulut, Tuğçe Nur Açıkalın, Emine Tanır, Damla Yeşil ve İrem Mut yer alıyor.



“Sanatın iyileştirici gücünü kullanmamız gerekiyor”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “’Şehir Tiyatroları Yenişehir’de’ projemizle birçok şehir tiyatrosunu ve birbirinden güzel oyunları hemşehrilerimizle buluşturacağız. Korona virüs nedeniyle çok zor zamanlar geçirdik, süreç şu anda da devam ediyor. Virüs ile mücadelemiz sürüyor. Bu zor süreçte sanatın iyileştirici gücünü de göz ardı etmememiz ve kullanmamız gerekiyor. Kültürel etkinliklere katılımın bireylerin iyi ve mutlu olma durumları arasında güçlü bir bağ olduğunu biliyoruz. Bu yüzden tüm tedbirleri alarak etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. İlk olarak Tarsus Şehir Tiyatrosu Yenişehir’de olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile ön görüşmeler yapıldı ve olumlu geri dönüş aldık. Bir sonraki oyun İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenecek diye umut ediyorum. Ardından Adana ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin şehir tiyatrolarını Yenişehir’e davet edeceğiz” dedi.

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