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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını Mersin’in dört bir yanında kutladı

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını Mersin’in dört bir yanında kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuklara özel bir dizi etkinlik düzenledi. Tarsus Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiindeki “Oyun Atölyesi”nde çocklar şiirler okudu, şarkılar ve marşlar söyledi. Kent merkezindeki Etkinlik ve Sanat Merkezinde de çocuklar, bayrama özel atölyelerde el işi çalışmaları ile drama etkinliği yaparken, Mut Taşhan’da ise “Cumhuriyet Kadınları” etkinliğinde üretici kadınların oluşturduğu koroda Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent geneline yaydığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuklar için de etkinlikler düzenledi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı. Tarsus Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde bulunan Oyun Atölyesinde çocuklar için Cumhuriyet Bayramına özel program hazırladı. Farklı yaş gruplarında ve farklı saatlerde 60 çocuğun faydalandığı matematik çalışmaları, geleneksel oyunlar, yaşam atölyesi, fen ve doğa çalışmaları, masal atölyesi, sanat ve modern dans etkinlikleri ve daha pek çok eğitim ve sosyal programların uygulandığı Oyun Atölyesi, 15 gün önce faaliyete girerek çalışmalarına başlamıştı. Çocuklar bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.
Oyun Atölyesi öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, şiirler okudu, şarkılar ve marşı seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in armağanı olan ve üzerinde Atatürk’ün resminin bulunduğu tişörtleri giyen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ile cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Etkinlik ve Sanat Merkezinde aile boyu 29 Ekim coşkusu
Kültür Park içerisinde yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezindeki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ise işaret dili ile okunan İstiklal Marşıyla başladı. Ulu Önder Atatürk’ün resimlerinin bulunduğu sergiyi gezen çocuklar, öğretmenlerin bayrama özel hazırladığı atölyelerde bayrak, taç ve rozet yaptı. “Cumhuriyet Kazanımları” adlı dramanın ardından zeybek, modern dans, halk dansları ve salsa dans gösterilerinde çocuklar aileleri ile dans etti. Etkinliğin bitiminde ise günün anlam ve önemine uygun hazırlanan fotoğraf panosunda çocuklar ve aileleri fotoğraf çektirdi.
Etkinlik ve Sanat Merkezini, çok sevdiğini ve sürekli geldiğini söyleyen 13 yaşındaki Nurbanu Akbayrak, “Buraya 29 Ekim kutlamaları için geldik. Etkinlikler yapıyoruz. Taç yaptık, rozetler taktık. Atatürk’ün resimlerinin olduğu sergiyi gezdik” dedi.
Etkinlik ve Sanat Merkezine torunuyla birlikte gelen Nezahat Şahin de “Cumhuriyet Bayramı için torunumu getirdim. Etkinliklere sürekli getiriyorum. Memnunum, burası gerçekten çok güzel. Etkinlikler çok olduğu için sürekli buradayız” dedi.

Mut Taşhan’da da 29 Ekim coşkusu
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Mut’a da taşındı. Mutlu kadınların el emeği göz nuru işlerinin ve yöresel ürünlerinin satışını yapabilmeleri için pazar yeri haline getirilen ve 300 yıllık bir geçmişi olan tarihi Taşhan’da “Cumhuriyet Kadınları” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, üretici kadınların oluşturduğu koroda Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Stant sahibi üreticiler, kadınlar ve çocuklara kırmızı beyaz renklerde ebru sanatı yaptırdı. Türk Bayrağı temalı taş boyama etkinliği ile zeybek gösterisi de ilgiyle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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