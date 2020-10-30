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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin çorba dağıtımı 2 Kasım’da başlıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesinin çorba dağıtımı 2 Kasım’da başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 Kasım’dan itibaren “1 Ekmek 1 Çorba” projesini yeniden başlatıyor. Geçen yıl ekim ayında 2 noktada başlayan hizmet, pandemi sürecinin başladığı mart ayına kadar 44 noktaya kadar yükselmişti. İlk aşamada 28 noktada yeniden başlayacak olan ücretsiz çorba dağıtımı, ilerleyen süreçte 13 ilçenin tamamına ulaşacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başlattığı ve geçen kış aylarında Mersin’de büyük ilgi gören “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, 27 Ekim 2019’da Mersin Tren Garı ve Tarsus Kültür Park’ta hizmete girmişti. Süreç içerisinde hastane önlerinden Sanayi Sitesine, Sebze ve Meyve Toptancı Halinden üniversite önlerine kadar birçok noktada sabah saatlerinde gerçekleşen ücretsiz çorba dağıtımı, kış aylarında yüz binlerce Mersinlinin içini ısıttı. Korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmeye başlandığı 11 Mart 2020 tarihine kadar 44 noktada sürdürülen hizmet, salgın tedbirleri kapsamında durduruldu ve çorba dağıtım araçları pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımında kullanıldı.

“28 noktayla başlayıp, 13 ilçemizin tamamına ulaşmayı düşünüyoruz”
Kış aylarında hizmet veren “1 Ekmek 1 Çorba” projesi 2 Kasım’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinin ustabaşı Durdu Gürbüz, hijyenik koşullarda ve özenle hazırladıkları çorbaların Mersinliler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, “28 noktayla başlayıp 13 ilçemizin tamamına ulaşmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız oldukça memnun ve ilgililer. Büyükşehir Belediye Başkanımız, içmeyen hiç kimse kalmasın, çorbamızı herkes tatsın istiyor. Dolayısıyla biz de elimizden geleni yapıp 13 ilçede en ücra köşelerde bile bütün vatandaşlarımızın 1 Ekmek 1 Çorba’dan tatmasını istiyoruz” dedi.

“Anketlerde memnuniyetin yüzde 9697’leri bulduğunu görüyoruz”
Gürbüz, hizmetten faydalanan vatandaşların çorbanın lezzetinden de oldukça memnun kaldıklarını ve yapılan anketlerde yüzde 96 oranında olumlu görüş bildirildiğini vurgulayarak, “Herkes tarif istiyor. Son derece sağlıklı mercimek çorbası yapıyoruz. Herkes çok mutlu, lezzetinden çok memnunlar. Geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Yapılan anketlerde memnuniyetin yüzde 9697’leri bulduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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